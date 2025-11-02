Το “σημείο μηδέν” του μακελειού στα Βορίζια – Το σπίτι που έγινε η έκρηξη στην Κρήτη, δείτε εικόνα

Ένα πρωτοφανές περιστατικό συνέβη στην Κρήτη το πρωί του Σαββάτου (1/11) όπου μία βεντέτα χρόνων αναβίωσε με τον χειρότερο τρόπο στα Βορίζια.

Ένοπλα μέλη των οικογενειών Καργάκη και Φραγκιαδάκη μετετρέψαν το χωριό σε εμπόλεμη ζώνη με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους 2 άνθρωποι και να τραυματιστούν 14, με τους περισσότερους από αυτούς να δέχονται διασταυρωμένα πυρά. Μέσα σε ένα τέταρτο της ώρας, έπεσαν πάνω από 2000 σφαίρες που γάζωσαν ό,τι βρήκαν μπροστά τους ενώ νεότερες πληροφορίες, θέλουν τον 39χρονο που σκοτώθηκε, να ήταν ο πρώτος που πυροβόλησε.

Εκτός από τον 39χρονο νεκρή είναι και μια γυναίκα 57 ετών, που σύμφωνα με τις πληροφορίες έπαθε ανακοπή καρδιάς. Το επίσης εξωφρενικό πέρα από τις χαμένες ζωές και τους σοβαρούς τραυματισμούς, ήταν ο τρόπος που ξεκίνησε ο πόλεμος ανάμεσα στους δύο. Όλα άρχισαν από μία έκρηξη σε ένα σπίτι στο χωριό.

Βορίζια: Το… σημείο μηδέν του μακελειού

Το βράδυ της Παρασκευής (31/10) τοποθετήθηκε εκρηκτικός μηχανισμός έξω από το νεόδμητο σπίτι, όπου εξερράγη και προκάλεσε μεγάλες καταστροφές. Μάλιστα η οικογένεια που φέρεται να έβαλε τον εκρηκτικό μηχανισμό υπερηφανεύτηκε ότι προκάλεσε την έκρηξη, με το κλίμα σύγκρουσης που επικρατούσε έτσι και αλλιώς λόγω των χρόνιων διαφορών τους να να γίνεται έκρυθμο.

Οι δύο οικογένειες είχαν οριοθετήσει της περιοχές(!) που θα είχαν υπό τον έλεγχο τους ωστόσο μέλος της μίας αποφάσισε να χτίσει σπίτι εκεί που ήταν η περιοχή της άλλης. Η διαφορά δεν λύθηκε στις “διαπραγματεύσεις” με μεσολάβηση 3ης οικογένειας από τα Χανιά και έτσι φτάσαμε στο σημείο μηδέν όπου άνθρωποι χάθηκαν και απλοί πολίτες τραυματίστηκαν για μία βεντέτα.

Η «εμπόλεμη ζώνη»

Το πρωί του Σαββάτου αστυνομικοί είχαν μεταβεί στα Βορίζια ώστε να κάνουν αυτοψία μετά την έκρηξη του αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη.

Μόλις είχε ολοκληρωθεί η αυτοψία στο σπίτι, μέλη της άλλης οικογένειας κάλεσαν τους αστυνομικούς για αυτοψία και στα δικά τους μέρη καθώς, όπως κατήγγειλαν, ένα από τα σπίτια της οικογένειας αλλά και οχήματα ιδιοκτησίας τους, είχαν «γαζωθεί» στη διάρκεια της νύχτας.

Η ένταση χτύπησε «κόκκινα» ανάμεσα στις δύο πλευρές, με τους αστυνομικούς να μπαίνουν στη μέση για να τους απομακρύνουν. Αφού ηρέμησαν κάπως τα πνεύματα, αστυνομικοί από την Ασφάλεια Ηρακλείου και το ΑΤ Φαιστού μετέβησαν για αυτοψία στο σπίτι της έτερης οικογένειας, όμως δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία και ακούστηκαν από μέσα από το χωριό πυροβολισμοί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης, ο οποίος κινούνταν στον κεντρικό δρόμο, ήταν «τρυπημένο» από τις σφαίρες.

Αστυνομικές πηγές περιγράφουν ότι υπήρξε ανταλλαγή πυρών, με τους εμπλεκόμενους λόγω και της υψομετρικής διαφοράς, να πυροβολούν οι μεν από πάνω προς τα κάτω, και οι δε από κάτω προς τα πάνω με αποτέλεσμα τον δραματικό απολογισμό των δύο νεκρών και των τραυματιών.

Όπως έγραψε το DEBATER κλιμάκιο του ΕΚΑΜ θα βρίσκεται στο χωριό και θα παραμείνει εκεί για τις επόμενε ημέρες, ενώ το χωριό παραμένει σε αστυνομικό κλοιό.

Σήμερα, άλλωστε είναι η κηδεία του Φανούρη Καργάκη ενός από τους δύο νεκρούς του αιματοκυλίσματος. Υπάρχει φόβος για αντίποινα είτε από τη μία είτε από την άλλη οικογένεια καθώς και οι δύο έχουν νεκρό.

Στο νοσοκομείο δύο από τους τραυματίες νοσηλεύονται φρουρούμενοι, γιατί η αστυνομία θεωρεί ότι συμμετείχαν στα επεισόδια. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε διαφορετικά νοσοκομεία, στο ΠΑΓΝΗ και στο Βενιζέλειο, το οποίο φρουρείται από αστυνομικούς που είναι οπλισμένοι σαν “αστακοί”.