Βορίζια: Φιλικές σχέσεις ανάμεσα σε Καργάκηδες και Φραγκιαδάκηδες μέχρι το αιματοκύλισμα – Τα likes και η φωτογραφία στα social media

Κάτω υπό άκρα μυστικότητα και με δρακόντεια μέτρα ασφαλείας μεταφέρθηκαν σε φυλακές εκτός της Κρήτης οι δύο τραυματίες των φονικών πυροβολισμών στα Βορίζια, οι οποίοι μετά τις απολογίες τους σε ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκαν προφυλακιστέοι.

Και οι δύο μεταφέρθηκαν με πλοίο σε φυλακή εκτός της Κρήτης και όχι στις φυλακές της Αλικαρνασσού, γιατί εκεί κρατούνται μέλη της αντίπαλης οικογένειας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δύο άνδρες, ηλικίας 30 και 25 χρόνων κατά τη διάρκεια της απολογίας τους αρνήθηκαν όλες τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και από κοινού.

Μιλώντας στην ertnews η Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε ότι «ήδη 50 αστυνομικοί έχουν φτάσει στο νησί» για την ενίσχυση των ειδικών μονάδων που ασχολούνται με ζητήματα παράνομης οπλοφορίας, ζωοκλοπών και συναφών αδικημάτων. «100 επιπλέον αστυνομικοί ενισχύουν το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το οποίο μετατρέπεται πλέον σε υποδιεύθυνση με ειδικό τμήμα για τα Ειδικά Εγκλήματα», συμπλήρωσε.

Και φιλικές σχέσεις ανάμεσα σε Καργάκηδες και Φραγκιαδάκηδες

Ένας μεσίτης που προσπάθησε να αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή ανάμεσα στις δύο οικογένειες που ενεπλάκησαν στο αιματηρό επεισόδιο στα Βορίζια, μιλώντας στο Star, αποκάλυψε ότι μέχρι και λίγες ημέρες πριν τους πυροβολισμούς, οι σχέσεις των δύο πλευρών φαίνονταν σχεδόν φιλικές.

Όπως διευκρίνισε, βεντέτα δεν υπήρχε, αλλά υπήρχαν διαπληκτισμοί και εντάσεις για ζητήματα που σχετίζονταν με ζώα και βοσκοτόπια. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι προστριβές είχαν ξεκινήσει κυρίως από το «νέο αίμα» των οικογενειών, τους νεαρούς 20άρηδες, ενώ στα social media τα μέλη των δύο πλευρών αντάλλασσαν likes και σχόλια, διατηρώντας φιλικές επαφές.

Αξίζει να σημειωθεί πως συγγενής του 39χρονου νεκρού Φανούρη Καργάκη, ο οποίος βρίσκεται έγκλειστος στις φυλακές, είχε καλές σχέσεις με τους Φραγκιαδάκηδες μέχρι και το βράδυ πριν από το μακελειό. Ωστόσο, στο χωριό επικρατεί πλέον κλίμα φόβου, καθώς πολλοί ανησυχούν πως, αν οι κρατούμενοι συγγενείς των Καργάκηδων αποφυλακιστούν, η αιματοχυσία μπορεί να συνεχιστεί.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, ένας από τους συλληφθέντες από την πλευρά των Καργάκηδων φέρεται να έχει γνώση από εκρηκτικά, με τις αρχές να εξετάζουν πιθανή εμπλοκή του στην έκρηξη που σημειώθηκε σε σπίτι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ενδεικτικό της παλιάς σχέσης των δύο οικογενειών είναι ότι ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη και ο 48χρονος συλληφθείς Φραγκιαδάκης, που καταγράφηκαν σε βίντεο να πυροβολούν στα Βορίζια, είχαν παλαιότερα φωτογραφηθεί μαζί σε γλέντι.