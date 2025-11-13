Βορίζια: Έτσι έφτασαν στα ίχνη του 23χρονου βομβιστή και ανιψιού του Καργάκη – Πριν την έκρηξη ήταν σε γάμο με Φραγκιαδάκηδες

Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι έρευνες των Αρχών για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης του μακελειού με τους δύο νεκρούς στα Βορίζια Ηρακλείου, με το παζλ να σιγά-σιγά να συμπληρώνεται.

Χθες Τετάρτη 12/11, συνελήφθη και ο 23χρονος ανιψιός του δολοφονηθέντος Φανούρη Καργάκη για την έκρηξη της βόμβας που σημειώθηκε σε σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη και πυροδότησε το αιματοκύλισμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εν τω μεταξύ, 13 ημέρες μετά το αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια, οι λιγοστοί κάτοικοι προσπαθούν να βρουν τον βηματισμό τους, ενώ παράλληλα καταβάλλονται προσπάθειες με τη βοήθεια ειδικών, ώστε οι μικροί μαθητές να επανέλθουν στην κανονικότητα.

Πώς έφτασαν στα ίχνη του 23χρονου βομβιστή

Ο 23χρονος ταυτοποιήθηκε, ύστερα από ενδελεχή έρευνα, μετά και από σχετική παραγγελία της ανακριτικής Αρχής, κατά την οποία αξιολογήθηκαν και αξιοποιήθηκαν πληροφοριακά στοιχεία, βιντεοληπτικό καθώς και λοιπό προανακριτικό υλικό και μαρτυρικές καταθέσεις.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, ο 23χρονος συνελήφθη χθες το απόγευμα από αστυνομικούς του Τ.Α.Ε. Μεσσαράς στα Βορίζια, δυνάμει του εντάλματος σύλληψης. Μάλιστα, την ώρα της σύλληψης, βρισκόταν στο κοιμητήριο του χωριού, όπου είχε πάει με την οικογένειά του για να φροντίσουν μνήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές έχουν στα χέρια τους βίντεο, στο οποίο ο 23χρονος είναι ο μόνος που κυκλοφορεί στα Βορίζια στις 22:30 το βράδυ της 31ης Οκτωβρίου.

Στο βίντεο φαίνεται να πηγαίνει στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων και όταν απομακρύνεται μετά από λίγα δευτερόλεπτα να ακολουθεί η έκρηξη, που προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές.

Η ταυτοποίηση των στοιχείων του 23χρονου ανιψιού του δολοφονηθέντος Φανούρη Καργάκη έγινε σε συνδυασμό με την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ίδιος μετά την φονική συμπλοκή έκανε δηλώσεις σε τηλεοπτικούς σταθμούς, ενώ είναι γιος του 52χρονου επονομαζόμενου “Κούνελου”, μέλους της οικογένειας Καργάκη, που είναι έγκλειστος στις φυλακές.

Εκεί, στο κατάστημα κράτησης του Ηρακλείου, φέρεται να είχε επικοινωνήσει ο 23χρονος πριν από την τοποθέτηση της βόμβας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, το σχέδιο για τη βομβιστική επίθεση μπήκε σε εφαρμογή ύστερα από “συμβούλιο” της οικογένειας Καργάκη, που δεν ήθελε στα πόδια της τους Φραγκιαδάκηδες.

Από καταθέσεις και μαρτυρίες προκύπτει ότι οι δράστες της επίθεσης έδρασαν ύστερα από παρότρυνση του οικογενειακού περιβάλλοντος, ώστε να μην επιτρέψουν την κατοίκηση του σπιτιού των αντιπάλων στη δική τους περιοχή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίσης, σύμφωνα με το Cretalive.gr, μεταδίδει το ίδιο μέσο το βράδυ της Παρασκευής 31 Οκτωβρίου, λίγες ώρες πριν από την έκρηξη της βόμβας, ο 23χρονος εμφανίστηκε ως προσκεκλημένος στον γάμο στο Ηράκλειο, όπου ήταν κουμπάρος ο 29χρονος από τα αδέρφια Φραγκιαδάκη.

Νωρίς το βράδυ, ο νεαρός συγγενής του Φανούρη Καργάκη, πέρασε το κατώφλι της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηρακλείου, όπου κλήθηκε να δώσει κατάθεση στις αρχές. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, τόνισε πως δεν έχει καμία σχέση με τη βομβιστική επίθεση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σήμερα, ο 23χρονος θα βρεθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Ηρακλείου, όπου αναμένεται να ζητήσει προθεσμία, προκειμένου να απολογηθεί στον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση.

Πάντως, οι έρευνες των Αρχών παραμένουν σε εξέλιξη, καθώς εκτιμάται ότι ο κατασκευαστής του εκρηκτικού μηχανισμού, ήταν διαφορετικό άτομο, το οποίο αναζητείται.

Οκτώ συλλήψεις για την αιματηρή συμπλοκή

Όπως ανακοινώθηκε από την Ελληνική Αστυνομία, η έρευνα για την αιματηρή συμπλοκή βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη υπό την εποπτεία της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού.

Μέχρι στιγμής, οι αστυνομικοί, εκτός του 23χρονου, έχουν συλλάβει άλλα 7 άτομα. Πρόκειται για τέσσερα αδέρφια και έναν ξάδελφο τους, από την οικογένεια Φραγκιαδάκη, καθώς και στον πατέρα του 23χρονου και τον συγγενή τους.

Όλοι τους, έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι και έχουν μεταφερθεί σε διαφορετικά σωφρονιστικά καταστήματα, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν συμπλοκές.

Στο πλαίσιο των ερευνών που διεξάγονται με τη συνδρομή της ΕΚΑΜ, της ΟΠΚΕ, των ΤΑΕ και άλλων υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης, έχουν πραγματοποιηθεί έως σήμερα:

27 έρευνες σε οικίες,

21 έρευνες σε ποιμνιοστάσια και λοιπούς χώρους,

17 προσαγωγές ατόμων,

και 352 έλεγχοι σε άτομα και οχήματα.

Κατά τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν όπλα, πυρομαχικά και διάφορα αντικείμενα, τα οποία έχουν σταλεί για εργαστηριακή εξέταση.

Άφαντα τα όπλα του μακελειού

Ωστόσο, τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στο μακελειό της 1ης Νοεμβρίου παραμένουν άφαντα, με τους αστυνομικούς να εκτιμούν ότι λίγη ώρα μετά τους πυροβολισμούς είς εμπλεκομένων, αφού μετέφεραν τους τραυματισμένους σε κέντρα υγείας, έκρυψαν όλα τα όπλα.

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστος ο αριθμός των όπλων αλλά και το πόσοι ήταν εκείνοι που άνοιξαν πυρ.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 39χρονος δέχτηκε τουλάχιστον 4 σφαίρες, εκ των οποίων οι 2 θανατηφόρες, από 2 διαφορετικού διαμετρήματος πυροβόλα όπλα. Ενώ η 56χρονη έπεσε θύμα ενός πυροβολισμού.