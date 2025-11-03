Βορίζια: «Δεχτήκαμε απειλές σήμερα, είπαν ότι θα μας εκτελέσουν όλους» λέει ο αδερφός της 56χρονης που έχασε τη ζωή της στο μακελειό

Για όσα συνέβησαν τη στιγμή του μακελειού στα Βορίζια Κρήτης με αποτέλεσμα μια 56χρονη γυναίκα να χάσει τη ζωή της μίλησε ο αδερφός της.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην εκπομπή Live News του MEGA ο αδερφός της 56χρονης τόνισε ότι η άτυχη γυναίκα μετέφερε πράγματα στο σπίτι με την αδελφή της για το μνημόσυνο του πατέρα τους.

«Αντί να κάνουμε μνημόσυνο για τον πατέρα μας, θα κάνουμε κηδεία για την αδελφή μας. Την Παρασκευή το βράδυ έγινε μία ανατίναξη σε ένα σπίτι που ετοιμαζόταν να στεγάσει μία οικογένεια. Τα είχαν αγοράσει τα παιδιά, και προσπάθησαν να το ανακαινίσουν. Σε λίγες μέρες θα έμπαιναν μέσα. Την Παρασκευή έγινε μία έκρηξη, δεν ξέρουμε ποιος την έκανε.

Πήραμε την αστυνομία για να το καταγράψει, ήρθαν κάποια στιγμή 2 αστυνομικοί και έκαναν καταγραφή. Ήρθαν μετά άλλοι δύο αστυνομικοί και μετά έφυγαν. Το πρωί, ενώ εμείς περιμέναμε ότι κάποιοι θα ερχόντουσαν λόγω της κατάστασης, τα πράγματα κάπως ηρεμήσανε. Μετά ήρθαν κάποιοι πυροτεχνουργοί. Έγινε η καταγραφή, και φεύγοντας τα παιδιά να κατέβουν στο σπίτι της μητέρας μου έγινε ό,τι έγινε» ανέφερε αρχικά για να προσθέσει:

«Οι μαρτυρίες λένε πως το αυτοκίνητο του νεκρού ερχόταν με μεγάλη ταχύτητα και ο αδελφός μου ο μεγάλος προσπάθησε να βγάλει στην άκρη του δρόμου τους ανθρώπους μας για να κατέβουν από τη σκάλα. Κάποιοι πρόλαβαν να κατέβουν. Το αυτοκίνητο πέρασε και ο οδηγός πυροβόλησε στα τυφλά, με αποτέλεσμα η αδελφή μου να χάσει τη ζωή της και η άλλη να τραυματιστεί. τραυματίστηκαν δύο ανίψια μου.

Τα ανίψια μου φαντάζομαι απάντησαν στην προσπάθειά τους να αμυνθούν. Το πρώτο πράγμα που αντίκρυσα ήταν η αδελφή μου στην άσφαλτο. Προσπαθούσα να την πάρω ανάμεσα από τα πυρά. Την τράβηξα με τον μικρό της γιο και την κατεβάσαμε άρον άρον για να την πάμε στο αυτοκίνητο. Από το πάνω μέρος κάποιος μας έριχνε με καλάσνικοφ. Θαύμα ότι δεν είχαμε άλλα θύματα».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις απειλές που δέχθηκε λέγοντας «το Σάββατο το πρωί, πριν συμβούν τα γεγονότα, εγώ ο ίδιος είχα κάνει απέλπιδες προσπάθειες να επικοινωνήσω με την αστυνομία. Πήρα στο ΑΤ της περιοχής μου. Στο τηλέφωνο έβγαινε αυτοποιημένο μήνυμα που με παρέπεμπε στον αξιωματικό υπηρεσίας. Προσπάθησα με πολλούς τρόπους μπας και αποφύγουμε την κατάσταση. Δεν είχαμε τις δυνάμεις, αυτοί που τις είχαν ήταν απόντες.

Η αδελφή μου δεν πέθανε από ανακοπή αλλά από σφαίρα. Τα ανίψια μου απάντησαν όταν είδαν τη θεία τους κάτω. Η τραγωδία πρέπει να λήξει εδώ και να μη συνεχιστεί άλλο. Δεχτήκαμε απειλές σήμερα. Ότι θα μας εκτελέσουν όλους και ότι θα μας πετάξουν χειροβομβίδες. Μας το μετέφερε κάποιος».

Βορίζια: Την Τρίτη η κηδεία της 56χρονης γυναίκας

Το τελευταίο αντίο στην 56χρονη Ευαγγελία Φουντεδάκη (το γένος Φραγκιαδάκη) θα πουν συγγενείς και φίλοι το μεσημέρι της Τρίτης 4/11, στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού.

Η μητέρα της 56χρονης μίλησε στο Star και δήλωσε ότι δεν έχει καταφέρει να δει κανέναν και ότι η αστυνομία τους έχει πει να φύγουν από το χωριό.

«Μαζεύω τα πράγματα της κόρης μου. Ήρθαν τα παιδιά μου για το μνημόσυνο του άντρα μου και τώρα θα κάνω την κηδεία της κόρης μου. Πήγε να δει πώς είχαν κάνει το σπίτι του εγγονού μου μετά τη βόμβα. Γυρνούσαν και μας έστησαν καρτέρι και μας σκότωσαν. Η αστυνομία μας διώχνει από το χωριό, πάμε στα Χανιά», είπε η ηλικιωμένη γυναίκα.