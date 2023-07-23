Επιστροφή Τσίπρα: Ρεαλιστικό comeback ή ευσεβής πόθος; Ψήφισε Εδώ
Βόρεια Κέρκυρα: Σε εξέλιξη η φωτιά στην Περίθεια

DEBATER NEWSROOM
UPD: 19:14

Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση για την κατάσβεση της φωτιάς στην περιοχή της Περίθειας από τους άντρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας αλλά και την πολιτική προστασία του δήμου Βόρειας Κέρκυρας.

Σημειώνεται ότι την ίδια ώρα υπήρξαν δυο ακόμα εστίες στις Λούτσες όπου άμεσα τέθηκαν υπό έλεγχο, ενώ τονίζεται ότι τέσσερις ήμερες πριν υπήρξε ξανά φωτιά στο ίδιο σημείο με δυο διαφορετικές εστίες.

Πηγή: corfutvnews.gr

