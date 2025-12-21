Βόρεια Ελλάδα: Παγετός το πρωί της Κυριακής – Σε ποιες περιοχές καταγράφηκαν οι χαμηλότερες θερμοκρασίες

Παγετός καταγράφηκε τις πρωινές ώρες της Κυριακής (21.12) σε πολλές ηπειρωτικές περιοχές της χώρας, με τη Βόρεια Ελλάδα να βρίσκεται στο επίκεντρο των χαμηλότερων θερμοκρασιών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Meteo.gr, στον σχετικό χάρτη αποτυπώνεται η κατανομή της ελάχιστης θερμοκρασίας πανελλαδικά, καθώς και οι οκτώ μετεωρολογικοί σταθμοί που κατέγραψαν τις χαμηλότερες τιμές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως προκύπτει από δεδομένα 554 μετεωρολογικών σταθμών, η χαμηλότερη θερμοκρασία σημειώθηκε στη Βεύη Φλώρινας, όπου το θερμόμετρο έπεσε στους -3,2°C. Ακολούθησαν το Βαρικό Φλώρινας, η Βλάστη Κοζάνης και η Φλώρινα με -3,1°C, ενώ στο Σέλι η ελάχιστη θερμοκρασία διαμορφώθηκε στους -2,7°C.

Ιδιαίτερα χαμηλές τιμές καταγράφηκαν επίσης στη Δρακόλιμνη Σμόλικα (-2,5°C), στο Οχυρό Νευροκοπίου (-2,4°C) και στη δυτική Φλώρινα (-2,4°C), επιβεβαιώνοντας την ένταση της ψυχρής εισβολής που επηρέασε κυρίως τα ορεινά και ηπειρωτικά τμήματα της χώρας.

Συνολικά, 551 σταθμοί κατέγραψαν θερμοκρασίες κάτω από τους 15°C, 359 κάτω από τους 10°C, ενώ σε 32 περιοχές η θερμοκρασία υποχώρησε κάτω από το μηδέν. Οι χαμηλότερες τιμές εντοπίστηκαν κυρίως στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, καθώς και σε ορεινές περιοχές της Ηπείρου και της Στερεάς Ελλάδας.