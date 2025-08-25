Βόλος: Το μυστικό του ζευγαριού και το δράμα της 36χρονης – Πώς την κρατούσε “δεμένη” ο συζυγοκτόνος

Να τα ρίξει όλα στην 36χρονη μητέρα των τεσσάρων παιδιών του, που δολοφόνησε με εργαλείο ψησίματος, επιχειρεί ο συζυγοκτόνος του Βόλου.

Πλέον, ο σκληρός 40χρονος εμφανίζεται μετανιωμένος για την αποτρόπαια πράξη του, αν και στα πρώτα του λόγια στους αστυνομικούς είχε πει “καλά της έκανα, με απατούσε, δεν μετανιώνω”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μιλώντας την Κυριακή στο Star, ο δικηγόρος του Βασίλης Νουλέζας χαρακτήρισε “προκλητική” τη συμπεριφορά της 36χρονης “ενδεχομένως για τον νέο σύντροφο ζωής”. Αυτή, όπως είπε ο δικηγόρος του που ανέλαβε να υπερασπιστεί τον καθ’ ομολογίαν δολοφόνο, ήταν που τον εξόργισε.

“Είναι προφανώς μεταμελημένος, μετανιωμένος και συντετριμμένος γιατί σκότωσε με τα ίδια του τα χέρια μια γυναίκα που αγάπησε και με την οποία δημιούργησε οικογένεια και έφερε στον κόσμο τέσσερα παιδιά” είπε ο κ. Νουλέζας.

“Ίσως η προκλητική συμπεριφορά της 36χρονης, ενδεχομένως για τον καινούριο σύντροφο της ζωής της, τον εξόργισε, έχασε την ψυχραιμία του – χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υπάρχει καμία απολύτως δικαιολογία να αφαιρείς ανθρώπινη ζωή – και διέπραξε αυτό το φρικτό ειδεχθές έγκλημα”, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με το ψυχιατρικό υπόβαθρο του 40χρονου, τόνισε ότι η νοσηλεία του κατά το παρελθόν μάλλον ήταν ακούσια, κατόπιν αιτήσεως και της συζύγου του. Δήλωσε ωστόσο, ότι επιφυλάσσεται επι του παρόντος ως προς τη συγκεκριμένη πληροφορία.

“Επιφυλάσσομαι διότι δεν θέλω να δώσω μία ανακριβή είδηση. Το δυστύχημα είναι ότι χάθηκε μια πολύ νέα γυναίκα” σημείωσε ακόμα.

“Πραγματικά και εγώ ως άνθρωπος είμαι συγκλονισμένος και συντετριμμένος” δήλωσε τέλος ο κ. Νουλέζας, ο οποίος συμπλήρωσε πως είπε στον 40χρονο ότι “θα έπρεπε να είχε δείξει ψυχραιμία και αν χρειαζόταν να γύριζε σελίδα στη ζωή του, χωρίς να φτάσει σε πράξη βίας”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βόλος: Το δράμα της 36χρονης και το μυστικό του ζευγαριού

Ο συζυγοκτόνος φέρεται να μην έχει αναφέρει ακόμη ποια ήταν η αιτία που όπλισε το χέρι του, αλλά όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του Star, το ζευγάρι είχε ένα “μυστικό” για την σχέση τους που το κρατούσε καλά κρυμμένο, και για το οποίο ξεκίνησε ο μοιραίος καβγάς.

Την ίδια ώρα, συγκλονίζουν τα όσα είπε η αδελφή του θύματος για την χρόνια κακοποίηση που βίωνε η 36χρονη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αδελφή του θύματος αναφέρει πως η 36χρονη είχε ερωτευτεί τον δράστη από μικρή ηλικία. Τόνισε πως πίσω από την εικόνα της οικογένειας, κρυβόταν ένας άντρας παθολογικά ζηλιάρης, βιαστής και κακοποιητικός.

Η αδελφή της 36χρονης έσπασε τη σιωπή της και δήλωσε: “Η αδερφή μου τον ερωτεύτηκε μικρή. Μετά από τα παιδιά, αυτός άλλαξε. Την χτυπούσε. Πολλά χρόνια συνέβαινε αυτό. Την βίαζε, την άφηνε επίτηδες έγκυο για να την κρατήσει κοντά του και την απειλούσε πως αν τον χωρίσει, θα κάνει χειρότερα. Η αδελφή μου αναγκαζόταν να κάνει συχνά εκτρώσεις. Χτύπαγε και τα παιδιά”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κακοποίηση δεν περιοριζόταν μόνο στη σύζυγο, καθώς ο δράστης χτυπούσε και τα παιδιά του, ενώ τους απαγόρευε να μιλούν ή να υπερασπιστούν τη μητέρα τους.

“Εσείς μην ανακατεύεστε, κλείστε το στόμα σας”, τους έλεγε, σύμφωνα με τις μαρτυρίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Φταίμε που δεν μιλήσαμε”, είπε ακόμα η αδελφή του θύματος, περιγράφοντας πως προσπαθούσε να πείσει την αδελφή της να τον χωρίσει, αλλά εκείνη φοβόταν.

Η οικογένεια προσπαθούσε να βοηθήσει οικονομικά, όμως με τέσσερα παιδιά, η κατάσταση ήταν ασφυκτική.

“Θα τον εκδικηθώ, το μυστικό της οικογένειάς μου δεν θα το πω” λέει η κόρη του

Για τη δολοφονία της μητέρας της από τον πατέρα της μίλησε η μεγαλύτερή τους κόρη, λέγοντας ότι πλέον αισθάνεται σαν να έχει χάσει και τους δύο γονείς της.

“Την έχασα, έφυγε από τα χέρια του… αλλά για μένα έχουν πεθάνει και οι δύο. Αγαπάω τους γονείς μου, όμως τώρα πέθαναν και οι δύο. Είμαι εγώ και τα αδέλφια μου”, είπε η 18χρονη στο taxydromos.gr.

“Αυτό που έκανε στη μαμά μου, θα το κάνω κι εγώ στον ίδιο. Θα τον εκδικηθώ. Δεν θέλω να τον ξαναδώ ποτέ στα μάτια μου! Όμως θα φροντίσω να τον συναντήσω, γιατί θέλω να του πω “ντροπή””, είπε επίσης

Η νεαρή κοπέλα τόνισε ότι από εδώ και πέρα θα αναλάβει τον ρόλο και της μητέρας και του πατέρα για τα μικρότερα αδέλφια της: “Δεν έχω πια ούτε μάνα, ούτε πατέρα. Όπως και τα μικρά μου αδερφάκια. Εγώ θα γίνω στο εξής για εκείνα και μάνα και πατέρας”.

Τέλος, πρόσθεσε ότι “το μυστικό της οικογένειάς μου δεν θα το πω. Θα το κρατάω μέσα μου. Το τι περνούσαμε το ξέρουμε μόνο εμείς. Τη μητέρα μου και εμάς τα παιδιά της μας ζηλεύανε. Ήμασταν μια οικογένεια που τη θαυμάζανε… και τώρα αυτός μας κατέστρεψε”.

Την Τρίτη η απολογία του συζυγοκτόνους

Ο εισαγγελέας σε βάρος του 40χρονου έχει ασκήσει ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, με τον δράστη να έχει λάβει προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη στις 10:00.

Η άφιξή του στην εισαγγελία έγινε υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, ενώ έφτασε με σκυμμένο το κεφάλι, φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο.

Παράλληλα, έχουν δοθεί δύο ακόμη εισαγγελικές παραγγελίες: η μία αφορά τα παιδιά του ζευγαριού και το μέλλον τους. Μέχρι στιγμής, τα τρία παιδιά παραμένουν με συγγενείς από την πλευρά της μητέρας. Έχει ήδη εκδοθεί κατεπείγουσα παραγγελία για κοινωνική έρευνα από το τμήμα κοινωνικής προστασίας του δήμου, προκειμένου να διερευνηθεί το περιβάλλον στο οποίο ζουν.

Η δεύτερη εισαγγελική παραγγελία αφορά τη νοσηλεία του 40χρονου σε ψυχιατρική κλινική.