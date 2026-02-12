Βόλος: Στο εισαγγελέα οι 13 κατηγορούμενοι για την σπείρα διακίνησης ναρκωτικών συνοδεία πάνοπλων αστυνομικών (βίντεο)

Στα δικαστήρια του Βόλου οδηγήθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης (12/2) οι 13 συλληφθέντες τους κυκλώματος που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση, προμήθεια, κατοχή, μεταφορά, αποθήκευση και διάθεση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με το gegonota.news, τα φερόμενα μέλη της οργάνωσης οδηγήθηκαν πριν λίγο στα δικαστήρια του Βόλου, κάτω από αυστηρά μέτρα αστυνόμευσης και από την πίσω πόρτα του κτιρίου, τα 13 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στα ευρήματα των Αρχών περιλαμβάνονται σχεδόν μισό κιλό κοκαΐνης, 60.000 ευρώ σε μετρητά, 5 μαχαίρια, 2 κάμερες, 3 καραμπίνες και φυσίγγια βρέθηκαν στην κατοχή των 13 μελών εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε στον Βόλο.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 11 άτομα, μη μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, τα οποία προέβησαν σε μεμονωμένες πράξεις διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, ενώ ένα εξ αυτών συνελήφθη καθόσον συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις του αυτοφώρου. Επίσης, στην ίδια υπόθεση περιλαμβάνονται άλλα 13 άτομα, που προμηθεύτηκαν ναρκωτικές ουσίες.

Ως προς την δράση των μελών της εγκληματικής οργάνωσης, προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, ενώ από την επακόλουθη ανάλυση των δεδομένων, πιστοποιήθηκε η δράση τους και κατέστη δυνατός ο εντοπισμός τους.

Οι ανωτέρω, τουλάχιστον από τα μέσα του Οκτωβρίου του 2025, είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση, με ιεραρχική δομή και ρόλους, με σκοπό μέσω της διακίνησης, προμήθειας, κατοχής, μεταφοράς, αποθήκευσης και διάθεσης ναρκωτικών ουσιών και συγκεκριμένα κοκαΐνης, ηρωίνης και κάνναβης, την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Bρέθηκαν και κατασχέθηκαν 10 κινητά τηλέφωνα, 3 μηχανάκια κλεμμένα, τουλάχιστον 6 αυτοκίνητα και 5 πατίνια.

Τα κατασχεθέντα αντικείμενα μεταφέρθηκαν στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μαγνησίας.