Βόλος: Μεθυσμένη 74χρονη δημιούργησε επεισόδιο σε κατάστημα – Έφτυσε αστυνομικό

Μία 74χρονη καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 14 μηνών με αναστολή από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, η οποία σε κατάσταση μέθης, προκάλεσε φθορές σε κατάστημα ξηρών καρπών, έβρισε τον ιδιοκτήτη και επιτέθηκε λεκτικά στους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η ηλικιωμένη βρισκόταν σε κατάσταση μέθης όταν επισκέφθηκε κατάστημα ξηρών καρπών στον Βόλο. Στη συνέχεια εξύβρισε τον ιδιοκτήτη και προκάλεσε φθορές στο κατάστημα, αξίας περίπου 500 ευρώ.

Σύμφωνα με όσα γράφει το gegonota.news.gr, άμεσα έσπευσαν στο σημείο αστυνομικοί, και η 74χρονη έφτυσε έναν αστυνομικό και αρνήθηκε να ακολουθήσει στο τμήμα.

Η ηλικιωμένη δε παρέστη στο δικαστήριο, το οποίο την έκρινε ένοχη για όλες τις πράξεις και της επέβαλε ποινή φυλάκισης 14 μηνών με τριετή αναστολή.