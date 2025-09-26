Βόλος: Φωτιά σε δασική έκταση στον Καντήραγα – Τέθηκε υπό μερικό έλεγχο (Εικόνες)
Κολώνα του ΔΕΔΔΗΕ τυλίχθηκε στις φλόγες
Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής (26.09) σε δασική έκταση στην περιοχή Καντήραγας στον Βόλο σημαίνοντας συναγερμό στην πυροσβεστική.
Σύμφωνα με το newspaper.gr, η φωτιά έκαιγε μέσα σε κατοικημένη περιοχή, ενώ, σύμφωνα με τις πρώτες εικόνες τυλίχθηκαν στις φλόγες μία κολώνα του ΔΕΔΔΗΕ και τμήμα βλάστησης.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική η πυρκαγιά τέθηκε άμεσα υπό μερικό έλεγχο.
Δείτε εικόνα από το σημείο:
