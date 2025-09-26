Θεωρείτε ότι η Ελλάδα πρέπει να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Φωτιά σε δασική έκταση στον Καντήραγα – Τέθηκε υπό μερικό έλεγχο (Εικόνες)

Κολώνα του ΔΕΔΔΗΕ τυλίχθηκε στις φλόγες

DEBATER NEWSROOM

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής (26.09) σε δασική έκταση στην περιοχή Καντήραγας στον Βόλο σημαίνοντας συναγερμό στην πυροσβεστική.

Σύμφωνα με το newspaper.gr, η φωτιά έκαιγε μέσα σε κατοικημένη περιοχή, ενώ, σύμφωνα με τις πρώτες εικόνες τυλίχθηκαν στις φλόγες μία κολώνα του ΔΕΔΔΗΕ και τμήμα βλάστησης.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική η πυρκαγιά τέθηκε άμεσα υπό μερικό έλεγχο.

Δείτε εικόνα από το σημείο:

