Βόλος: Φωτιά σε δασική έκταση στον Καντήραγα – Τέθηκε υπό μερικό έλεγχο (Εικόνες)

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής (26.09) σε δασική έκταση στην περιοχή Καντήραγας στον Βόλο σημαίνοντας συναγερμό στην πυροσβεστική.

Σύμφωνα με το newspaper.gr, η φωτιά έκαιγε μέσα σε κατοικημένη περιοχή, ενώ, σύμφωνα με τις πρώτες εικόνες τυλίχθηκαν στις φλόγες μία κολώνα του ΔΕΔΔΗΕ και τμήμα βλάστησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την πυροσβεστική η πυρκαγιά τέθηκε άμεσα υπό μερικό έλεγχο.

Δείτε εικόνα από το σημείο: