Λαύριο: Αλλαγή πορείας για το επιβατηγό «Champion Jet 1» λόγω τραυματισμού μέλους πληρώματος
Εκτελούσε το δρομολόγιο του
Σε αλλαγή πορείας προχώρησε το επιβατηγό «Champion Jet 1» στο Λαύριο καθώς τραυματίστηκε ένας 32χρονος μέλος του πληρώματος.
Συγκεκριμένα, το επιβατηγό–ταχύπλοο «Champion Jet 1», σημαίας Κύπρου έκανε παρέκκλιση στο προγραμματισμένο δρομολόγιό του (γραμμή Πάρος – Μύκονος – Τήνος – Άνδρος – Ραφήνα).
Το πλοίο θα παραμείνει στο λιμάνι του Λαυρίου καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την επανεκκίνηση του δρομολογίου.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις