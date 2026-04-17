Πρώην αστυνομικός της Βουλής: Τέσσερις φορές ισόβια για τη σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών του – Η μητέρα κρίθηκε αθώα

Ένοχος κρίθηκε ο 46χρονος πρώην αστυνομικός της Βουλής από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο, ο οποίος κατηγορούνταν για την κακοποίηση των τεσσάρων ανήλικων παιδιών του και της πρώην συζύγου του.

Το δικαστήριο επέβαλε στον πρώην αστυνομικό της Βουλής τέσσερις φορές ισόβια κάθειρξη, καθώς και επιπλέον ποινή φυλάκισης 80 ετών και τριών μηνών, εκ των οποίων εκτιτέα είναι τα 25. Παράλληλα, του επιβλήθηκε και χρηματική ποινή ύψους 13.500 ευρώ.

Ομόφωνη ήταν η απόφαση δικαστών και ενόρκων. Όπως αναφέρεται στην ετυμηγορία των δικαστών, ο πρώην αστυνομικός της Βουλής βίαζε κατ´ εξακολούθηση τα παιδιά του και τη μητέρα τους. Επίσης κρίθηκε ένοχος για κατάχρηση ανηλίκων, γενετήσιες πράξεις μεταξύ συγγενών, πορνογραφία, πρόκληση ενδοοικογενειακών σωματικών βλαβών και βίας και παράνομη οπλοφορία-οπλοχρησία, ενώ αθωώθηκε για το αδίκημα της παράνομης οπλοκατοχής.

Αθώα η μητέρα

Η μητέρα των παιδιών κρίθηκε αθώα από το δικαστήριο κατά πλειοψηφία 5-2 «λόγω αδυναμίας αντίληψης του αδίκου, λόγω συνδρομής σημαντικού διλήμματος». Υπενθυμίζεται ότι η γυναίκα είχε κατηγορηθεί και αυτή για τη σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών της.

Έπειτα από την απαγγελία της απόφασης, η 35χρονη εμφανώς συγκινημένη είπε «ευχαριστώ πάρα πολύ και συγνώμη και πάλι δημόσια», με τους συγγενείς της να ξεσπούν σε κλάματα.

Αποχώρησε χωρίς αντίδραση ο 46χρονος

Όταν άκουσε την απόφαση της ενοχής του ο 46χρονος δεν αντέδρασε και αποχώρησε σιδηροδέσμιος από τη δικαστική αίθουσα μην περιμένοντας να ακούσει την απόφαση επί της ποινής, έπειτα από προτροπή του συνηγόρου του.

Ωστόσο η πρόεδρος διέταξε να οδηγηθεί ο καταδικασθείς εκ νέου ενώπιον του δικαστηρίου, ώστε να δηλώσει ο ίδιος ότι ο συνήγορός του αποχώρησε και πως δεν έχει κάποιο αίτημα.

Στις 07 Ιανουαρίου ξεκίνησε η δίκη, όπου για λόγους προστασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των ανήλικων παιδιών, η ακροαματική διαδικασία διεξάχθηκε κεκλεισμένων των θυρών.

