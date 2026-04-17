Κεφαλονιά: Θρίλερ με τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς – Εντοπίστηκε «κενό» στο βιντεοληπτικό υλικό του ξενοδοχείου

Νέα δεδομένα έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τις συνθήκες θανάτου της 19χρονης Μυρτούς στο Αργοστόλι, καθώς οι Αρχές εντόπισαν ένα κρίσιμο έλλειμμα στο οπτικό υλικό από το ξενοδοχείο όπου διέμεναν οι εμπλεκόμενοι.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ALPHA, κατά τη διάρκεια της εξέτασης των συστημάτων ασφαλείας, διαπιστώθηκε πως από την κάμερα της κεντρικής εισόδου απουσιάζει ένα συγκεκριμένο χρονικό απόσπασμα.

Το κενό αυτό θεωρείται καθοριστικής σημασίας, καθώς η συγκεκριμένη κάμερα καταγράφει το σημείο ακριβώς όπου οι τρεις κατηγορούμενοι φέρονται να εγκατέλειψαν την άτυχη κοπέλα αβοήθητη.

Λόγω της σοβαρότητας της εξέλιξης, η Εισαγγελία αναμένεται να προχωρήσει άμεσα στις εξής ενέργειες. Αριχκά, κατάσχεση του συνόλου του υλικού από το καταγραφικό του ξενοδοχείου για περαιτέρω τεχνική ανάλυση, αλλά και συλλογή βίντεο από παρακείμενες επιχειρήσεις και καταστήματα της πλατείας Αργοστολίου.

Στόχος των αρχών είναι να «μονταριστούν» οι κινήσεις των νεαρών και να διαλευκανθεί πλήρως η ακριβής αλληλουχία των γεγονότων που οδήγησαν στον θάνατο της 19χρονης, συμπληρώνοντας τα κομμάτια που λείπουν από το παζλ της υπόθεσης.