Βόλος: Προσποιήθηκε υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ και άρπαξε 50.000 ευρώ από γυναίκα – Δικογραφία εις βάρος 23χρονου

Δικογραφία εις βάρος ενός 23χρονου σχημάτισε η αστυνομία στον Βόλο για απάτη, καθώς και σε βάρος άγνωστου, μέχρι στιγμής, ατόμου.

Ειδικότερα, το μεσημέρι της Πέμπτης 16 Απριλίου στον Βόλο, άγνωστος επικοινώνησε τηλεφωνικά με γυναίκα και προφασιζόμενος υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ, με το πρόσχημα κινδύνου ηλεκτροπληξίας στην οικία της από δήθεν διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας, την έπεισε να τοποθετήσει κοσμήματα, χρυσή λίρα και το χρηματικό ποσό των 50.000 ευρώ σε σακούλα, την οποία άφησε στην πόρτα της αυλής.

Από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε η εμπλοκή του 23χρονου στην αξιόποινη πράξη.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βόλου, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου.