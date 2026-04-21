Βόλος: Χειροπέδες σε 49χρονο για κατοχή ναρκωτικών ουσιών

Ένας 49χρονος συνελήφθη το πρωί της Δευτέρας (20/04), για κατοχή ναρκωτικών στον Βόλο.

Ειδικότερα, ο άνδρας εντοπίστηκε χθες το πρωί, όπου βρέθηκαν στην κατοχή του και στο σπίτι του και κατασχέθηκαν τέσσερις συσκευασίες με ποσότητες ηρωίνης, συνολικού βάρους 18,9 γραμμαρίων, ένα φιαλίδιο με υγρή μεθαδόνη, βάρους 83,2 γραμμαρίων, ένα δισκίο μεθαδόνης και δύο κινητά τηλέφωνα.

Στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βόλου θα οδηγηθεί ο συλληφθείς, ενώ η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας διενεργεί προανάκριση.