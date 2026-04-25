Γεωργιάδης: «Είχα την ατυχία να χάσω τους γονείς μου νωρίς – Δεν έχει περάσει μία μέρα που να μην τους έχω σκεφτεί»

Συναισθηματικά φορτισμένος εμφανίστηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, όπου απευθύνθηκε στα παιδιά του επιχειρηματία Γιάννη Τρικάρδου, ο οποίος τον Φεβρουάριο του 2026 έφυγε από τη ζωή στα 79 του χρόνια.

Για τους δικούς του γονείς μίλησε ο κ. Γεωργιάδης, όπου τους «έχασε» σε νεαρή ηλικία και δεν τους ξέχασε ποτέ. Όπως είπε, δεν έχει περάσει μία ημέρα που να μην τους έχει σκεφτεί.

«Εγώ είχα την ατυχία να χάσω τους γονείς μου πάρα πολύ νωρίς, ο πατέρας μου έφυγε όταν ήμουν 17 χρονών και η μητέρα μου όταν ήμουν 20. Δεν έχει περάσει ούτε μία μέρα που να μην τους έχω σκεφτεί και έχουν περάσει σχεδόν 40 χρόνια» ανέφερε ο Άδωνις Γεωργιάδης στο περιθώριο του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

Αναφερόμενος στους συγγενείς του επιχειρηματία Γιάννη Τρίκαρδου, ο υπουργός υγείας είπε: «Δεν φεύγει ο πόνος της απώλειας. Όμως πάντα σκέφτεσαι, πόσο περήφανος είσαι που προέρχεσαι από έναν τέτοιο πατέρα και ήσουν μέλος μιας τέτοιας οικογένειας. Να κρατήσετε αυτές τις καλές στιγμές και να τιμήσετε αυτή την καλή καταγωγή.

Ο Γιάννης Τρίκαρδος δεν υπήρξε απλώς ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας, αλλά μια εμβληματική φυσιογνωμία που λειτούργησε ως «γέφυρα» μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας, προωθώντας άοκνα τις διμερείς σχέσεις μέσα από τον θεσμικό του ρόλο στο Ελληνογαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (CCI France Grèce). Σήμερα, τη σκυτάλη της εταιρείας έχει αναλάβει η τρίτη γενιά της οικογένειας, τα παιδιά του Βασίλης, Παναγής και Απόστολος, συνεχίζοντας το έργο που εκείνος ανέπτυξε».

Αναφερόμενη στην απώλεια του Γιάννη Τρίκαρδου η Ευγενία Μανωλίδου ανέφερε: «Ήταν ένας άνθρωπος εξαιρετικά καλλιεργημένος, ένας πολύ ισχυρός επιχειρηματίας και ταυτόχρονα ένας πολύ απλός άνθρωπος. Πολύ δύσκολα τα βρίσκεις όλα αυτά συγκεντρωμένα σε έναν άνθρωπο».

Ο Γιάννης Τρίκαρδος διακρίθηκε για τη φιλανθρωπική του δράση, αποτελώντας ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρο της ανθρωπιστικής οργάνωσης Lifeline Hellas. Μέσα από τις πρωτοβουλίες του, συνέβαλε ουσιαστικά στη συγκέντρωση πόρων για τη στήριξη δημόσιων νοσοκομείων και παιδιατρικών δομών, αναδεικνύοντας στην πράξη ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα μπορεί και πρέπει να συνδυάζεται με την κοινωνική προσφορά.