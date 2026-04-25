Μητσοτάκης: «Πρότυπο για την Ευρώπη η ελληνογαλλική συνεργασία» -Μακρόν: «Μοντέλο οικονομικής προόδου η Ελλάδα»

Οι Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμανουέλ Μακρόν απηύθυναν χαιρετισμό στο Ελληνο- Γαλλικό Επιχειρηματικό Forum.

Λίγο μετά τις 16:00, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Εμανουέλ Μακρόν μετέβησαν στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου συμμετέχουν στο Ελληνο-γαλλικό Επιχειρηματικό Forum, απευθύνοντας χαιρετισμό στην εκδήλωση που συνδιοργανώνουν ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών και το Ελληνογαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Έπειτα, αναμένεται να επισκεφθούν την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, όπου φιλοξενείται η έκθεση «Αναζητώντας την Ανατολή. Διασταυρούμενες πορείες αρχαιολόγων».

Μητσοτάκης: «Πρότυπο για την Ευρώπη η ελληνογαλλική συνεργασία»

Κατά τον χαιρετισμό του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε αρχικά τις ευχαριστίες του προς τους διοργανωτές του Ελληνογαλλικού Φόρουμ. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στις συζητήσεις που είχε με τον Εμανουέλ Μακρόν, τις οποίες χαρακτήρισε ιδιαίτερα παραγωγικές, τονίζοντας ότι ανοίγουν τον δρόμο για ένα ακόμη πιο φιλόδοξο κοινό όραμα για το μέλλον.

«Τα δύο κράτη είναι σήμερα πιο κοντά από ποτέ, σε όλους τους τομείς. Θα έλεγα μάλιστα ότι αυτό το μοντέλο είναι η πρώτη φορά που το κάνει η Ελλάδα με κάποιον σύμμαχό της», είπε ο πρωθυπουργός. «Πρότυπο για την Ευρώπη η ελληνογαλλική συνεργασία», επισήμανε ο κ. Μητσοτάκης.

«Η ελληνογαλλική συνεργασία θα προχωρήσει σε μια λογική συμπαραγωγής, σε σημαντικούς τομείς», πρόσθεσε. «Είναι μεγάλη η χαρά μου που υποδέχθηκαν σήμερα στην Αθήνα τον πρόεδρο Μακρόν, όχι μόνο για να υπογράψουμε τις συμφωνίες, αλλά και γιατί πίσω από τις συμφωνίες υπάρχουν σχέσεις εκτίμησης και αγάπης».

«Η Ελλάδα αγαπάει τη Γαλλία», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Μακρόν: «Συμφωνούμε σχεδόν στα πάντα»

Στον χαιρετισμό του ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ευτυχής που επανήλθε στο «Σταύρος Νιάρχος», ευχαριστώντας με τη σειρά του όσους συνέβαλαν στο Ελληνογαλλικό Φόρουμ.

«Συμφωνούμε σχεδόν στα πάντα», τόνισε απευθυνόμενος προς τον κ. Μητσοτάκη ο Γάλλος πρόεδρος, προσθέτοντας πόσο σημαντικές είναι οι συμφωνίες που υπεγράφησαν ανάμεσα σε Ελλάδα και Γαλλία. «Μοντέλο οικονομικής προόδου η Ελλάδα», τόνισε ο Μακρόν.

«Ζήτω η φιλία Ελλάδας – Γαλλίας», είπε επίσης ο Γάλλος πρόεδρος.

Νωρίτερα, ο Γάλλος πρόεδρος είχε συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρωθυπουργό. Μετά τη συνάντηση οι δύο ηγέτες παραχώρησαν κοινή συνέντευξη Τύπου, ενώ στη συνέχεια «έπεσαν» οι υπογραφές συμφωνιών μεταξύ των δύο χωρών με επίκεντρο την ανανέωση της ελληνογαλλικής αμυντικής συμφωνίας.