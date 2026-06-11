Βόλος: 16χρονη προσπάθησε να διαφύγει ξυπόλητη από τον 30χρονο σύζυγό της

Μία 16χρονη την περασμένη Δευτέρα χρειάστηκε να φύγει κρυφά από το σπίτι όπου έμενε μαζί με τον 30χρονο σύζυγο της και τους γονείς του, στα Αϊβαλιώτικα Βόλου.

Η ανήλικη προσπάθησε να τρέξει προς τα ΚΤΕΛ και να επιβιβαστεί σε λεωφορείο, ωστόσο ο 30χρονος πρόλαβε να την σταματήσει, σκίζοντας το εισιτήριο που είχε αγοράσει.

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Σύμφωνα με όσα γράφει το gegonotanews.gr, το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (08/06), όταν η ανήλικη προσπάθησε να φύγει από το σπίτι της, διασχίζοντας τον χείμαρρο Ξηριά, χωρίς καν να φοράει παπούτσια. Μέχρι τον σταθμό του ΚΤΕΛ Βόλου περπάτησε η 16χρονη, όμως ο σύζυγος της την πρόλαβε, την έπιασε από τα χέρια και φέρεται να τη ρώτησε τον λόγο για τον οποίο ήθελε να φύγει, ζητώντας της να γυρίσει στο σπίτι.

Η 16χρονη φέρεται να αρνήθηκε και ο 30χρονος αντιπρότεινε να μεταβούν σε ένα ξενοδοχείο, προκειμένου να μπορέσουν να μιλήσουν ήρεμα και να περάσουν τη νύχτα εκεί, όπως και έγινε. Όμως, σύμφωνα με τον 30χρονο, στις 06:00 το πρωί της επόμενης ημέρας, η 16χρονη έφυγε από το δωμάτιο και πήγε πάλι στα ΚΤΕΛ Βόλου, όπου φέρεται να αγόρασε εισιτήριο με προορισμό την περιοχή που μένει ο πατέρας της.

Για ακόμη μία φορά όμως, ο 30χρονος την πρόλαβε, την ακινητοποίησε, άρπαξε το εισιτήριό της και το έσκισε, ενώ ταυτόχρονα της φώναζε να γυρίσουν σπίτι, «στην οικογένειά τους».

Στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία και ο 30χρονος συνελήφθη για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, ενδοοικογενειακή απειλή και ενδοοικογενειακή παράνομη βία.

Ο 30χρονος δεν γνώριζε γιατί η 16χρονη ήθελε να το σκάσει

Σήμερα, Πέμπτη (11/06), το μεσημέρι, ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, όπου ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε τον λόγο που η 16χρονη σύζυγος του ήθελε τόσο πολύ να φύγει από το σπίτι τους, έχοντας την εντύπωση ότι τον αγαπούσε. Σημειώνεται πως ο 30χρονος και η 16χρονη είναι παντρεμένοι εδώ και περίπου έναν μήνα, σύμφωνα με τα έθιμα των Ρομά.

Όπως κατέθεσε, όταν σταμάτησε τη 16χρονη στον σταθμό του ΚΤΕΛ λίγο πριν επιβιβαστεί στο λεωφορείο, εκείνη του είπε πως, αν την αγαπάει πραγματικά, να την ακολουθήσει ο ίδιος, αρνούμενη ωστόσο κατηγορηματικά να επιστρέψει στο σπίτι όπου διέμεναν μαζί με τους γονείς του 30χρονου.

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Ο 30χρονος ισχυρίστηκε ότι δεν της προκάλεσε σωματική βλάβη, καθώς το μόνο που έκανε ήταν να την πιάσει από τα χέρια για να την εμποδίσει να επιβιβαστεί στο λεωφορείο. Τέλος, κατέθεσε πως πλέον έχει καταλάβει ότι η 16χρονη δεν επιθυμεί να είναι μαζί του και, μετά τα τελευταία γεγονότα, δεν θέλει ούτε εκείνος να συνεχίσει τη σχέση τους.

Το δικαστήριο έκρινε αθώο τον κατηγορούμενο για την πράξη της ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης, καθώς αυτή δεν στοιχειοθετήθηκε, και ένοχο για την ενδοοικογενειακή απειλή και την ενδοοικογενειακή παράνομη βία, επιβάλλοντάς του συνολική ποινή φυλάκισης 17 μηνών, μετατρεπόμενη σε χρηματική προς 10 ευρώ ημερησίως, με την έφεση να διατηρεί το ανασταλτικό της αποτέλεσμα.