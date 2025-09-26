Βοιωτία: Τα μυστικά του λάκκου – Μυστήριο με τους εργάτες που έσκαψαν τον αυτοσχέδιο τάφο για τη μάνα της 62χρονης

Σενάριο ταινίας θυμίζει όσο περνούν οι μέρες η υπόθεση με την 62χρονη στη Βοιωτία, που έθαψε τη μητέρα της σε στάβλο για να εισπράττει συντάξεις και επιδόματα.

Για την ώρα, παραμένει θολό το τοπίο σχετικά με το πότε ακριβώς και από τι πέθανε η 91χρονη γυναίκα, αν και η 62χρονη έχει αναφέρει στην κατάθεσή της ότι η μητέρα της έφυγε από τη ζωή το καλοκαίρι του 2023.

Βέβαια, πολλές μαρτυρίες, όπως και αυτή του γιου της, κάνουν λόγο ότι είχαν να δουν την ηλικιωμένη τουλάχιστον 5 χρόνια.

Τις απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα καλείται να δώσει η Μονάδα Ιατροδικαστικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου και η ομάδα της Επιστημονικής Υπευθύνου Έλενας Κρανιώτη.

Εκεί, θα εξεταστούν εκτός από τα οστά της άτυχης ηλικιωμένης γυναίκας και δείγματα από τα όσα βρέθηκαν γύρω της, μαζί με δείγμα από χώμα, αλλά και όλος ο ιατρικός της φάκελος.

Επίσης, επιπλέον φως στον ακριβή χρόνο θανάτου της γυναίκας αναμένεται να ρίξουν οι δύο αλλοδαποί εργάτες, οι οποίοι φέρεται να άνοιξαν τον λάκκο.

Σύμφωνα με την 62χρονη πρώην διευθύντρια των ΚΕΠ Οινοφύτων, ένας εκ των δύο εργατών είναι ο «Γιάννης».

Οι δύο αλλοδαποί εργάτες γης φέρεται να άνοιξαν τον λάκκο, μετά από εντολή της κατηγορούμενης, έναντι 1.500 ευρώ.

Ο Γιάννης από την Αλβανία, μιλώντας στο STAR είπε για την κατηγορούμενη: «Δεν έχω δουλέψει γι’ αυτή. Δεν ξέρω για ποιον λέει. Εγώ δεν έχω ανοίξει τρύπα ποτέ, ούτε έχω δουλέψει γι’ αυτήν. Γιατί να με μπλέξει; Ένα πράγμα που δεν έχω κάνει, τι να με μπλέξει εμένα;»

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ η 62χρονη έφερνε συνεχώς εργάτες στο σπίτι της. Τον Νοέμβριο έφερε εργάτες να μαζέψουν ελιές, δίπλα από το σημείο που είχε θάψει τη μητέρα της, ενώ πριν από 2,5 μήνες έφερε έναν εργάτη να της ρίξει μπετό στην αυλή.