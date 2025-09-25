Βοιωτία: Νέες αποκαλύψεις για την 62χρονη – Η επίμονη προσπάθεια να βρει γυναίκα να κάνει τη μάνα της και η επιθυμία να φύγει στο εξωτερικό

Ολοένα περισσότερα στοιχεία έρχονται στην επιφάνεια για την αδίστακτη 62χρονη στη Βοιωτία, που έθαψε την μητέρα της σε στάβλο, για να λαμβάνει παράνομα τη σύνταξη και το επίδομα αναπηρίας.

Η πρώην προϊσταμένη ΚΕΠ, όπως αποκαλύπτεται, φέρεται να προσπαθούσε να διαφύγει στο εξωτερικό, πριν αποκαλυφθεί ότι η μητέρα της έχει πεθάνει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται ότι η ίδια έχει αφεθεί ελεύθερη, καθώς μέχρι στιγμής δεν βαρύνεται με κανένα κακούργημα, ενώ ερευνάται για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για το πότε και πώς πέθανε η άτυχη ηλικιωμένη και αναμένεται να γίνουν ειδικές εξετάσεις στα οστά της. Επίσης, από δείγμα του χώματος, στο οποίο βρισκόταν θαμμένη, αναμένεται να διαπιστωθεί ο χρόνος ταφής της.

Ακόμα, οι αστυνομικές αρχές αναζητούν το πρόσωπο που φέρεται να βοήθησε την 62χρονη να θάψει τη μητέρα της, καθώς όπως μετέδωσε το Mega, υπάρχει αναφορά στις Αρχές πως πλήρωσε 1.000-1.500 ευρώ κάποιον για να την βοηθήσει.

Σύμφωνα με το Star, η 62χρονη, έλεγε σε μία γειτόνισσα και φίλη, που είχε έρθει από το εξωτερικό, να την πάρει μαζί της. Ταυτόχρονα, έριχνε ευθύνες στον γιο της, τον οποίο παρουσίαζε ως χρήστη ναρκωτικών ουσιών.

Η 62χρονη ήθελε να φύγει από την Ελλάδα, να πάει συγκεκριμένα στη Γερμανία, πριν αποκαλυφθεί η υπόθεση με τη νεκρή της μητέρα. «Μου είπε να την πάρω στη Γερμανία. Μου λέει: “Είσαι μάνα και ξέρεις. Είχα πολλά λεφτά. Ο γιος μου τα έφαγε όλα. Είναι ναρκομανής. Τον βρήκα με τη βελόνα στο χέρι και χάλασα 60.000 για αποτοξίνωση”».

Μάλιστα, όταν ο κλοιός έσφιγγε, ζήτησε από τη φίλη της να πείσει τη δική της μητέρα να εμφανιστεί στους αστυνομικούς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ήρθε σπίτι μου κλαίγοντας. Μου λέει: “Η μάνα μου είναι στη δομή. Φέρε τη δική σου. Πρέπει να βρούμε κάποιον να κάνει τη μάνα μου, αλλιώς θα με κλείσουν μέσα και θα πρέπει να γυρίσω τα λεφτά.”». Λίγο αργότερα, η φίλη της απάντησε με ένα μήνυμα στο κινητό. Η μητέρα της είχε αρνηθεί να συμμετέχει στην απάτη. Το μήνυμα ήταν «Δεν θα έκανε κάτι τέτοιο ούτε για μένα».

«Η οικία ανήκει σε εμένα ως γονική παροχή και τελευταία φορά είχα επισκεφτεί τη μητέρα μου στα μέσα Οκτωβρίου του έτους 2020 και έφυγα στις αρχές του Ιανουαρίου του έτους 2021», λέει χαρακτηριστικά ο γιος της 62χρονης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 62χρονη φέρεται να είχε προσεγγίσει 3 γυναίκες για να τις πείσει να υποδυθούν την μητέρα της.

Οι αντιφάσεις της 62χρονης και η δεύτερη κατάθεση του γιου

Πλέον, η 62χρονη βρίσκεται αντιμέτωπη με έρευνα για πιθανή ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, με τις Αρχές εξετάζουν τις αντιφατικές της καταθέσεις σχετικά με τον χρόνο και τον τρόπο θανάτου της ηλικιωμένης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η συνεργασία αστυνομίας με τους πολίτες ξετύλιξε το κουβάρι αυτό. Υπήρξε ανώνυμη καταγγελία και οι Αρχές οδηγήθηκαν εκεί. Η ιατροδικαστική παίζει μεγάλο ρόλο στο να μάθουμε πότε έγινε η συγκεκριμένη ταφή, γιατί από την εισαγγελία παραγγέλθηκε κατεπείγουσα προκαταρκτική για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο και της απάτης και της ψευδούς βεβαίωσης, γιατί λάμβανε τη σύνταξη της μητέρας της», είπε ο Χρήστος Συνδρεβέλης, αντιπρόεδρος της ΠΟΑΣΥ.

Παράλληλα, ο γιος της 62χρονης έδωσε δεύτερη κατάθεση στους αστυνομικούς, υποστηρίζοντας πως η μητέρα του φρόντιζε τη γιαγιά του καθημερινά και πως η τελευταία φορά που εκείνος είδε ζωντανή την γιαγιά του ήταν στις 3-4 Ιανουαρίου 2021.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μιλώντας στο MEGA ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων σημείωσε πως ήδη έχει διενεργηθεί η πρώτη νεκροψία και έχει ζητηθεί ανθρωπολογική εξέταση, προκειμένου να πέσει φως στα αίτια του θανάτου της ηλικιωμένης.