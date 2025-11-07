Θρίλερ στα Σκούρτα Βοιωτίας: Άνδρας εντοπίστηκε απανθρακωμένος και δεμένος με χειροπέδες μέσα σε κλεμμένο αυτοκίνητο

Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το απόγευμα της Παρασκευής 7/11 στην περιοχή Σκούρτα της Βοιωτίας καθώς ένας άνδρας εντοπίστηκε απανθρακωμένος με χειροπέδες μέσα σε αυτοκίνητο.

Συγκεκριμένα, ο άνδρας φαίνεται να εντοπίστηκε δεμένος πισθάγκωνα με χειροπέδες και απανθρακωμένος στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου που φέρεται να είχε κλαπεί από τη Γλυφάδα, ενώ έχει και πλαστές πινακίδες που βγαίνουν στην Κατερίνη και αντιστοιχούν σε όχημα ίδιου τύπου και χρώματος.

Τη σορό του άτυχου άνδρα φαίνεται σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER να εντόπισε κυνηγός στην περιοχή, με τη φωτιά στο όχημα να χαρακτηρίζεται ως παλαιά και ειδικότερα 2-3 ημέρες πριν.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ταυτοποιηθεί η σορός του θύματος, με τις Αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση.

Την έρευνα έχει ήδη αναλάβει η Δίωξη Οργανωμένου Εγκλήματος, που είναι γνωστή και ως το «ελληνικό FBI».

