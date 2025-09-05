ΒΟΑΚ: Οδηγός προσπερνάει παράνομα τρία αμάξια περνώντας στο αντίθετο ρεύμα (βίντεο)

Σε μια παράνομη και πολύ επικίνδυνη προσπέραση προέβη οδηγός στον ΒΟΑΚ, με την μετωπική σύγκρουση με άλλο όχημα να αποφεύγεται από “θαύμα”.

Η επικίνδυνη προσπέραση σημειώθηκε την Πέμπτη σε γέφυρα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης με τον ασυνείδητο οδηγό να επιχειρεί να περάσει τρία οχήματα.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok, ο οδηγός του ασημί οχήματος όχι μόνο παραβίασε την διπλή διαγράμμιση που απαγορεύει την προσπέραση, αλλά μπήκε τελείως στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

@antonisdafermos Ιταν ξεκινάς τη δουλειά σου και σου λένε Καλημέρα δεν ξέρεις όμως αν θα προλάβεις να γυρίσεις στο σπίτι Προσπέρασιν πάνω στη γέφυρα με διπλή γραμμή ΒΟΑΚ 2025 ♬ Powerful songs like action movie music – Tansa

Η τραγωδία, μάλιστα, αποφεύχθηκε την τελευταία στιγμή επειδή οι οδηγοί από το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας πάτησαν φρένο και κινήθηκαν δεξιότερα.