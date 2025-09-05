ΒΟΑΚ: Οδηγός προσπερνάει παράνομα τρία αμάξια περνώντας στο αντίθετο ρεύμα (βίντεο)
Από θαύμα αποφεύχθηκε η σύγκρουση
Σε μια παράνομη και πολύ επικίνδυνη προσπέραση προέβη οδηγός στον ΒΟΑΚ, με την μετωπική σύγκρουση με άλλο όχημα να αποφεύγεται από “θαύμα”.
Η επικίνδυνη προσπέραση σημειώθηκε την Πέμπτη σε γέφυρα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης με τον ασυνείδητο οδηγό να επιχειρεί να περάσει τρία οχήματα.
Όπως φαίνεται στο βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok, ο οδηγός του ασημί οχήματος όχι μόνο παραβίασε την διπλή διαγράμμιση που απαγορεύει την προσπέραση, αλλά μπήκε τελείως στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.
@antonisdafermos
Ιταν ξεκινάς τη δουλειά σου και σου λένε Καλημέρα δεν ξέρεις όμως αν θα προλάβεις να γυρίσεις στο σπίτι Προσπέρασιν πάνω στη γέφυρα με διπλή γραμμή ΒΟΑΚ 2025 ♬ Powerful songs like action movie music – Tansa
Η τραγωδία, μάλιστα, αποφεύχθηκε την τελευταία στιγμή επειδή οι οδηγοί από το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας πάτησαν φρένο και κινήθηκαν δεξιότερα.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις