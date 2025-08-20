Πρέπει να γίνει άμεσα η συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι; Ψήφισε Εδώ
ΒΟΑΚ: Ταξί «καβάλησε» τις μπάρες στο Σεληνάρι (Βίντεο)

Απίστευτο τροχαίο στην Κρήτη

ΒΟΑΚ: Ταξί «καβάλησε» τις μπάρες στο Σεληνάρι (Βίντεο)
Πηγή: Cretalive
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα, Τετάρτη (20/08) στον ΒΟΑΚ στην Κρήτη.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το neakriti.gr, για άγνωστους λόγους μέχρι στιγμής, ένα ταξί εξετράπη από την πορεία του στον δρόμο από Σεληνάρι προς Άγιο Νικόλαο και ακινητοποιήθηκε πάνω στις προστατευτικές μπάρες.

Το όχημα υπέστη υλικές ζημιές, ενώ ο οδηγός δεν τραυματίστηκε.

