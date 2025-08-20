ΒΟΑΚ: Ταξί «καβάλησε» τις μπάρες στο Σεληνάρι (Βίντεο)

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα, Τετάρτη (20/08) στον ΒΟΑΚ στην Κρήτη.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το neakriti.gr, για άγνωστους λόγους μέχρι στιγμής, ένα ταξί εξετράπη από την πορεία του στον δρόμο από Σεληνάρι προς Άγιο Νικόλαο και ακινητοποιήθηκε πάνω στις προστατευτικές μπάρες.

Το όχημα υπέστη υλικές ζημιές, ενώ ο οδηγός δεν τραυματίστηκε.