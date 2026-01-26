Η ανακοίνωση της εταιρείας “Βιολάντα” μετά την τραγωδία στα Τρίκαλα – “Άγνωστα τα αίτια της έκρηξης”

Ανακοίνωσε για το τραγικό δυστύχημα που συνέβη στο εργοστάσιο της εταιρείας “Βιολάντα” στα Τρίκαλα εξέδωσε η εταιρεία το πρωί της Δευτέρας (26/1).

Να τονίσουμε ότι η ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρεία ήρθε πριν τον εντοπισμό των σορών των εργαζομένων στο εργοστάσιο. Να θυμίσουμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες, 13 εργαζόμενοι ήταν στο κτίριο όταν ξέσπασε η φωτιά τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Συγκεκριμένα η εταιρεία αναφέρει: «Σήμερα σημειώθηκε σοβαρό περιστατικό στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου μας, κατά τη διάρκεια της νυχτερινής βάρδιας, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία και οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται στο σημείο και επιχειρούν.

Αυτή τη στιγμή, το μόνο που μας απασχολεί είναι οι άνθρωποί μας. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτούς και στις οικογένειές τους και κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να τους στηρίξουμε. Παράλληλα, συνεργαζόμαστε πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και παρέχουμε κάθε διαθέσιμη βοήθεια».