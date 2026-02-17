Βιολάντα: Στο πλευρό του ιδιοκτήτη του εργοστασίου με ανακοίνωση τους 256 εργαζόμενοι

Στο πλευρό του ιδιοκτήτη του εργοστασίου της Βιολάντα όπου σημειώθηκε φονική έκρηξη στα Τρίκαλα με τον θάνατο 5 γυναικών πήραν με ανακοίνωση τους 256 εργαζόμενοι.

Συγκεκριμένα, μετά τη στήριξη έξω από το γραφείο του ανακριτή κατά τη διάρκεια της παρουσίας του ιδιοκτήτη της εταιρείας το μεσημέρι της Τρίτης 17/2, οι εργαζόμενοι με ανακοίνωση τους τονίζουν πως τον στηρίζουν παρά τις κατηγορίες.

«Ως εργαζόμενοι που συνεργαζόμαστε καθημερινά επί χρόνια με τον κύριο Κώστα, αισθανόμαστε την ανάγκη να μιλήσουμε για αυτό που εμείς γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε έναν άνθρωπο που στάθηκε δίπλα μας όχι μόνο ως εργοδότης, αλλά ως συνοδοιπόρος στις δύσκολες και απαιτητικές στιγμές» αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των εργαζομένων στην Βιολάντα

“Οι τελευταίες ημέρες είναι εξαιρετικά βαριές για όλους μας. Πάνω απ’ όλα στεκόμαστε με σεβασμό απέναντι στους ανθρώπους που επλήγησαν και στις οικογένειές τους. Ως εργαζόμενοι που συνεργαζόμαστε καθημερινά επί χρόνια με τον κύριο Κώστα, αισθανόμαστε την ανάγκη να μιλήσουμε για αυτό που εμείς γνωρίζουμε.

Γνωρίζουμε έναν άνθρωπο που στάθηκε δίπλα μας όχι μόνο ως εργοδότης, αλλά ως συνοδοιπόρος στις δύσκολες και απαιτητικές στιγμές. Έναν άνθρωπο που επένδυσε στην επιχείρηση και στους ανθρώπους της με πίστη και προσωπικό ενδιαφέρον. Η πόρτα του γραφείου του δεν ήταν απλώς ανοιχτή για εμάς, ήταν ένας χώρος στον οποίο μπορούσαμε να μπούμε χωρίς φόβο, να μιλήσουμε ελεύθερα, να ακουστούμε.

Πολλοί από εμάς εργαζόμαστε εδώ επί δεκαετίες και γνωρίζουμε από κοντά τον χαρακτήρα και τις αξίες του. Δεν μας ανήκει η κρίση των νομικών ζητημάτων, αυτή ανήκει αποκλειστικά στη Δικαιοσύνη. Όμως θεωρούμε καθήκον μας να πούμε ότι η δημόσια εικόνα που παρουσιάζεται δεν ταυτίζεται με την καθημερινή μας εμπειρία. Παραμένουμε ενωμένοι και συνεχίζουμε με υπευθυνότητα και αξιοπρέπεια. Την ανακοίνωση αυτή προσυπογράφουμε 256 εργαζόμενοι της ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΑΕ. Τρίκαλα 17.02.2026″.

Βιολάντα: Βίντεο- ντοκουμέντα από τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα – «Από θαύμα δεν είχαμε 6ο νεκρό»

Από καθαρή τύχη δεν υπήρξε και 6ο θύμα από την έκρηξη του εργοστασίου της «Βιολάντα». Στις 4:01:54 τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου, ο φύλακας χώρου βρισκόταν σε μικρή απόσταση από το σημείο, κοντά στις δεξαμενές προπανίου.

Το ωστικό κύμα τον εκτόξευσε στο έδαφος, όμως όταν συνήλθε, παρά το σοκ που είχε υποστεί, ήταν εκείνος που ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές, αποτρέποντας ενδεχομένως ακόμη πιο τραγικές εξελίξεις.

Νέες συγκλονιστικές αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την φονική έκρηξη που σημειώθηκε στη μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα» στα Τρίκαλα λόγω διαρροής προπανίου, από την οποία έχασαν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες του εργοστασίου.

Η εκπομπή Live News παρουσίασε τρία νέα βίντεο-ντοκουμέντα από τη στιγμή της φονικής έκρηξης το βράδυ της 26ης Ιανουαρίου, όταν πέντε γυναίκες έχασαν τη ζωή τους.

Στα καταγεγραμμένα πλάνα διακρίνεται η εκτυφλωτική λάμψη που προκάλεσε η έκρηξη και η οποία οδήγησε στην εκδήλωση πυρκαγιάς στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα.

Σε ένα από τα βίντεο διακρίνεται ένα μικρό φως, μόλις λίγα μέτρα από το επίκεντρο της έκρηξης. Πρόκειται για τον φύλακα του εργοστασίου ο οποίος είχε βάρδια εκείνο το βράδυ, και όπως είπε: «Θα μπορούσε να είναι ανάμεσα στους νεκρούς».

Μία αποκαλυπτική κατάθεση έδωσε ένας 50χρονος εργαζόμενος της μπισκοτοβιομηχανίας, σχετικά με τις συνθήκες που επικρατούσαν στον τομέα της ασφάλειας στο εργοστάσιο, ο οποίος από τη διοίκηση «χρίστηκε» υδραυλικός.

Χωρίς να έχει τις απαραίτητες γνώσεις, η διοίκηση του ανέθεσε να προχωρήσει στην εγκατάσταση νέας γραμμής προπανίου στην πτέρυγα που σημειώθηκε η έκρηξη.