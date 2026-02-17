Βιολάντα: Στήριξαν με χειροκροτήματα και πανό τον ιδιοκτήτη του εργοστασίου, εργαζόμενοι έξω από τα δικαστήρια

Στο πλευρό του ιδιοκτήτη του εργοστασίου Βιολάντα θέλοντας να τον στηρίξουν βρέθηκαν ορισμένοι από τους εργαζόμενους.

Συγκεκριμένα, κρατώντας πανό με συνθήματα «Η αξιοπρέπεια δεν συκοφαντείται» και «Όχι στη λάσπη, ναι στην αλήθεια» θέλησαν να τον στηρίξουν.

Παράλληλα, μεγάλη εντύπωση έκανε το γεγονός ότι όταν βγήκε από τον ανακριτή τότε του φώναζαν «μπράβο».

Να θυμίσουμε, ότι προθεσμία πήρε ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, και έτσι θα απολογηθεί στον ανακριτή Τρικάλων αύριο στη μία το μεσημέρι.

Οι δικηγόροι του Κωνσταντίνου Τζωρτζιώτη ζήτησαν την προσθεσμία, ώστε να προετοιμάσουν το απολογητικό υπόμνημα του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας.

Στόχος, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι να μεταθέσουν την ευθύνη στους υπογράφοντες τοπογραφικών διαγραμμάτων και όσους έκαναν αυτοψίες και έργα και δεν εντόπισαν τη διαρροή.