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ΕΛΛΑΔΑ

Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης της “Βιολάντα”

Είχε φυλακιστεί για την τραγωδία του περασμένου Ιανουαρίου

Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης της “Βιολάντα”
OFFNETWORK.GR/EUROKINISSI
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Αποφυλακίστηκε το μεσημέρι της Τρίτης, 1 Σεπτεμβρίου, με περιοριστικούς όρους, ο ιδιοκτήτης της ΒιολάνταΚώστας Τζιωρτζιώτης.

Συγκεκριμένα, κατά την αποφυλάκισή του ισχύει ο περιοριστικός όρος απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και μέχρι την τακτική δικάσιμο για την τραγωδία του περασμένου Ιανουαρίου στο κεντρικό εργοστάσιο παραγωγής.

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Σημειώνεται ότι ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα κατηγορείται για έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο, ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συρροή, για την φονική έκρηξη σε κεντρικό εργοστάσιο παραγωγής, στις 26 Ιανουαρίου που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους έξι εργαζόμενες.

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