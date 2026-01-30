Βιολάντα: Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο αντίο στην Έλενα Κατσαρού – Τραγικές φιγούρες η μητέρα της και το παιδί της (Εικόνες & Βίντεο)

Η κηδεία της 45χρονης Ελένης Κατσαρού, που έχασε τη ζωή της μαζί με άλλες τέσσερις γυναίκες εργαζόμενες από την έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα, πραγματοποιήθηκε σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης.

Η άτυχη Ελένη, η οποία εργαζόταν για πολλά χρόνια στο εργοστάσιο Βιολάντα των Τρικάλων, αφήνει πίσω της ένα 13χρονο παιδί. Η κηδεία της τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Τρικάλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ελένη είχε πολυετή εμπειρία και γνώριζε άριστα τον χώρο και τις συνθήκες εργασίας.

Στον χώρο παραγωγής του εργοστασίου βρισκόταν την ώρα της έκρηξης, όπου εγκλωβίστηκε και άφησε την τελευταία της πνοή.

Στον Ιερό Ναό συγκεντρώθηκαν συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και κάτοικοι της περιοχής, προκειμένου να αποχαιρετήσουν την άτυχη γυναίκα. Η παρουσία πλήθους κόσμου έδειχνε την έντονη θλίψη που κυριαρχεί στην τοπική κοινωνία.

Η απώλεια της Ελένης έχει προκαλέσει βαθειά οδύνη τόσο στην οικογένειά της όσο και στο εργασιακό της περιβάλλον, όπου ήταν γνωστή και αγαπητή για πολλά χρόνια.

Η Βασιλική Σκαμπαρδώνη-Καραγιάννη κηδεύτηκε στις 14:00 μ.μ. στον ναό Αγίου Δημητρίου Φιλύρας Τρικάλων.

Τα τρία άλλα θύματα, Αγάπη Μπουνόβα, Σταυρούλα Μπουκουβάλα και Αναστασία Νάσιου, κηδεύτηκαν χθες Πέμπτη, σε κλίμα βαθιάς οδύνης.