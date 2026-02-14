Βιολάντα: Οι 6 λόγοι που οδήγησαν στην αναβάθμιση του κατηγορητήριου και έφεραν τη σύλληψη του ιδιοκτήτη του εργοστασίου

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα που είχε ως αποτέλεσμα πέντε γυναίκες να χάσουν τη ζωή τους.

Συγκεκριμένα, μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, συνελήφθη εκ νέου από τις αστυνομικές Αρχές ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου, ο οποίος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.

Σύμφωνα με όσα μεταφέρθηκαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA υπήρξαν έξι λόγοι που οδήγησαν στην αλλαγή του κατηγορητηρίου.

«Υπήρξαν 15 καταθέσεις υπαλλήλων που αναφέρουν πως είχαν προειδοποιήσει για διαρροή. Επίσης, διαπιστώθηκε πως δεν εγκρίθηκε κονδύλι για επισκευή σωληνώσεων. Παράλληλα, υπήρξαν πολλά κατασκευαστικά λάθη στις σωληνώσεις και προβλήματα στο δίκτυο δεξαμενών. Επιπλέον, έγινε απόκρυψη ελέγχου για διαρροή προπανίου ενώ υπήρξαν και ενδείξεις εικονικών αυτοψιών της Πολεοδομίας» ανέφερε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος.

Με βάση τα νέα στοιχεία από την έρευνα της ΔΑΕΕ για την έκρηξη και πυρκαγιά που οδήγησε στον τραγικό θάνατο των πέντε γυναικών, στο εργοστάσιο της επιχείρησης, οι κατηγορίες μετατράπηκαν σε έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο και ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Ποιος είναι ο ιδιοκτήτης της “Βιολάντα” – Πώς έγινε μεγάλος “παίκτης” του μπισκότου

Στο επίκεντρο της δημοσιότητας βρίσκεται τις τελευταίες μέρες η μπισκοτοβιομηχανία “Βιολάντα” και ο ιδιοκτήτης, Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης μετά το τραγικό δυστύχημα της περασμένης Δευτέρας (26/1) στα Τρίκαλα.

Η ιστορία ενός μικρού φούρνου που μετατράπηκε σε “μεγάλο παίκτη” του μπισκότου έμοιαζε με παραμύθι μέχρι τα ξημερώματα της Δευτέρας όταν μεγάλη έκρηξη τύλιξε στις φλόγες το εργοστάσιο της εταιρείας αφήνοντας πίσω 5 νεκρές εργαζόμενες γυναίκες και πολλά ερωτήματα.

Ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης είναι, κατά γενική ομολογία, ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» και ο δημιουργός της. Γεννημένος το 1974 στα Τρίκαλα, ο νεαρός επιχειρηματίας έκανε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα και στα 23 του θα φτιάξει μία εταιρεία με τον πεθερό του.

Όλα μοιάζουν να πηγαίνουν καλά και τότε αποφασίζει να κάνει το μεγάλο βήμα. Το 2003 ίδρυσε την εταιρεία «Βιολάντα ΑΕ». Από εκείνο το σημείο, η εταιρεία έχει συνεχώς ανοδική πορεία κυριαρχώντας στην αγορά μπισκότου με κέρδη που καλπάζουν από της αλματώδης πωλήσεις.

Το 2016, ίδρυσε την εταιρεία «VitaFree Ελληνική Μπισκοτοποιΐα» της οποίας είναι πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και δραστηριοποιείται στον κλάδο των μπισκότων, κράκερ και υγιεινών σνακ.

Μαζί με την επαγγελματική επιτυχία έρχεται και η καταξίωση στον χώρο των επιχειρήσεων, ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης εκλέγεται και συμμετέχει σε κορυφαίες θέσεις επιχειρηματικών συλλόγων.

Η πορεία του στο χώρο φαινόταν παραμυθένια, όμως σε μία στιγμή τα πάντα άλλαξαν. Σήμερα, μετά την μεγάλη έκρηξη, το εργοστάσιο της “Βιολάντα” είναι καλυμμένο από καπνούς και σκεπασμένο από τα συντρίμμια.