Βίντεο-ντοκουμέντο: Δείτε την Ομάδα ΔΙΑΣ να ακινητοποιεί διαρρήκτες μέσα σε 5’

Απόπειρα διάρρηξης σημειώθηκε στο κέντρο της Αθήνας, όταν δύο άτομα προσπάθησαν να εισβάλουν σε επιχείρηση σε πολυκατοικία. Ωστόσο, η άμεση αντίδραση επιχειρηματία της περιοχής σε συνδυασμό με την ταχύτατη επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. οδήγησε στον εγκλωβισμό και στη σύλληψή τους μέσα σε λίγα λεπτά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες φέρονται να επιχείρησαν να διαρρήξουν πόρτα επιχείρησης στο κτίριο, ενώ έγιναν αντιληπτοί από σύστημα καμερών ασφαλείας. Ο ιδιοκτήτης επιχείρησης στο ισόγειο αντιλήφθηκε την ύποπτη κίνηση και προχώρησε στο κλείδωμα της κεντρικής εξόδου της πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα οι δύο άνδρες να εγκλωβιστούν στο εσωτερικό, καθώς η έξοδος απαιτεί ειδικό κωδικό πρόσβασης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως ανέφερε ο ίδιος στο DEBATER: «Έκλεισα την πόρτα και κάλεσα την αστυνομία. Η είσοδος λειτουργεί με κωδικό ασφαλείας. Εκείνη την ημέρα για άγνωστο λόγο παρέμεινε ανοιχτή για περισσότερη ώρα και μπήκαν μέσα. Από τις κάμερες είδα κίνηση σε ορόφους και ότι προσπαθούσαν να προκαλέσουν ζημιές σε εξωτερικές μονάδες κλιματισμού, πιθανόν για να αφαιρέσουν χαλκό. Ειδοποίησα άμεσα την αστυνομία και η επέμβαση ήταν πολύ γρήγορη, σε λιγότερο από 5 λεπτά».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι, την ώρα της κλήσης στο 100, η αστυνομία ήδη κατευθυνόταν στο σημείο, ενώ υπήρχε ανησυχία για το ενδεχόμενο οι δράστες να είναι οπλισμένοι.

Στο οπτικό υλικό που έχει δει το φως της δημοσιότητας, οι δύο άνδρες εμφανίζονται στο κλιμακοστάσιο σε εμφανή σύγχυση, αντιλαμβανόμενοι ότι έχουν εγκλωβιστεί. Λίγο αργότερα, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εισέρχονται στο κτίριο και τους ακινητοποιούν πριν προλάβουν να διαφύγουν ή να συνεχίσουν τη δράση τους.

Οι δύο συλληφθέντες φέρονται να έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για παρόμοιες υποθέσεις, ενώ η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση. Η άμεση κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ. και η συνεργασία με τον πολίτη συνέβαλαν καθοριστικά στην αποτροπή της διάρρηξης και την ταχεία σύλληψη των δραστών.