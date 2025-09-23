Βίντεο – ντοκουμέντο δείχνει την επίθεση πέντε ανηλίκων σε 14χρονο στον Ασπρόπυργο

Βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφει τη στιγμή που πέντε ανήλικοι επιτίθενται σε έναν 14χρονο έξω από σχολείο στον Ασπρόπυργο.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της 17ης Σεπτεμβρίου, όταν οι πέντε κατηγορούμενοι πλησίασαν τον 14χρονο και τον χτύπησαν με γροθιές σε διάφορα σημεία του σώματός του, προκαλώντας του σωματικές βλάβες.

Το βίντεο, που δημοσιοποίησε το MEGA, δείχνει καθαρά τη στιγμή της επίθεσης.

Οι δράστες συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου, κατηγορούμενοι για σωματικές βλάβες σε ανήλικο και εξύβριση.