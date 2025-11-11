Άγιος Παντελεήμονας: Αυτοί είναι οι δύο Ουκρανοί που δολοφόνησαν τον ομοεθνή τους – Τα βίντεο ντοκουμέντα που οδήγησαν στη σύλληψή τους

Την δράση των δύο ατόμων που έστησαν καρτέρι θανάτου στον 31χρονο Ουκρανό στον Άγιο Παντελεήμονα, τον περασμένο Οκτώβριο δείχνει βίντεο ντοκουμέντο.

Σε βιντεοληπτικό υλικό που εξασφάλισε το DEBATER, φαίνεται ο τρόπος που οι δύο δράστες κινήθηκαν μπροστά από το σπίτι του 31χρονου. Το βίντεο δείχνει τις ενέργειες που έκαναν την μέρα του στυγερού εγκλήματος με τον έναν να κινείται στο σημείο με ποδήλατο και τον άλλο να έχει μαζί του μία τσάντα την οποία έβγαλε μέσα από ένα καρότσι.

Σύμφωνα με τις έρευνες, οι φερόμενοι δράστες είχαν στήσει καρτέρι θανάτου στο σπίτι του θύματος. Το πρωί της 10ης Οκτωβρίου, ακινητοποίησαν έναν 48χρονο συγκάτοικο του 31χρονου, τον οποίο χτύπησαν και δέσανε, για να αποκτήσουν πρόσβαση στο διαμέρισμα. Αργότερα, όταν επέστρεψε ο 31χρονος, τον ακινητοποίησαν, του έδεσαν τα χέρια, τον γρονθοκόπησαν και τον σκότωσαν χρησιμοποιώντας αιχμηρό αντικείμενο.

Οι δράστες αφαίρεσαν οικοδομικά εργαλεία, ηλεκτρικές συσκευές και παραβίασαν χρηματοκιβώτιο.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για τετελεσμένη ανθρωποκτονία, επικίνδυνη σωματική βλάβη, αρπαγή και ληστεία κατά συναυτουργία, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων, ενώ για ορισμένους και για απείθεια.