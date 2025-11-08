Εξιχνιάστηκε η δολοφονία του Ουκρανού στον Άγιο Παντελεήμονα: Στήθηκε καρτέρι θανάτου στο σπίτι

Εξιχνιάστηκε η δολοφονία του 31χρονου Ουκρανού στον Άγιο Παντελεήμονα, ο οποίος είχε βρεθεί νεκρός στο διαμέρισμά του στις 10 Οκτωβρίου. Η ΕΛ.ΑΣ. ταυτοποίησε ως δράστες δύο άνδρες ηλικίας 29 και 38 ετών, ενώ για την υπόθεση κατηγορείται και ένα τρίτο άτομο.

Σύμφωνα με τις έρευνες, οι φερόμενοι δράστες είχαν στήσει καρτέρι θανάτου στο σπίτι του θύματος. Το πρωί της 10ης Οκτωβρίου, ακινητοποίησαν έναν 48χρονο συγκάτοικο του 31χρονου, τον οποίο χτύπησαν και δέσανε, για να αποκτήσουν πρόσβαση στο διαμέρισμα. Αργότερα, όταν επέστρεψε ο 31χρονος, τον ακινητοποίησαν, του έδεσαν τα χέρια, τον γρονθοκόπησαν και τον σκότωσαν χρησιμοποιώντας αιχμηρό αντικείμενο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δράστες αφαίρεσαν οικοδομικά εργαλεία, ηλεκτρικές συσκευές και παραβίασαν χρηματοκιβώτιο. Κατά τις έρευνες στις οικίες τους κατασχέθηκαν ρούχα που χρησιμοποιήθηκαν στη δολοφονία:

ρουχισμός που χρησιμοποιήθηκε στην τέλεση της ανθρωποκτονίας,

106 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα),

μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης,

τα οικοδομικά εργαλεία και οι ηλεκτρικές συσκευές που είχαν αφαιρεθεί από την οικία του 31χρονου,

40 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,

περίστροφο,

σιδερογροθιά και

4 ζυγαριές ακριβείας

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για τετελεσμένη ανθρωποκτονία, επικίνδυνη σωματική βλάβη, αρπαγή και ληστεία κατά συναυτουργία, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων, ενώ για ορισμένους και για απείθεια.