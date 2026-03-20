Βίντεο ντοκουμέντα από τη δράση των διαρρηκτών που ξάφριζαν καταστήματα στο Παλαιό Φάληρο

Βίντεο ντοκουμέντα από την δράση των διαρρηκτών που πραγματοποίησαν 21 κλοπές σε καταστήματα του Παλαιού Φαλήρου, φέρνει στο φως της δημοσιότητας το DEBATER.

Η ΕΛ.ΑΣ εξέδωσε ανακοίνωση για την υπόθεση αναφέροντας:

Εξιχνιάστηκαν από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. 21- περιπτώσεις κλοπών από καταστήματα σε περιοχές των Νοτίων Προαστίων.

Στο πλαίσιο αυτό συνελήφθησαν, βραδινές ώρες της 17-3-2026 στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου, από περιπολικό της Άμεσης Δράσης, -2- άτομα, 39χρονος και 47χρονη και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές.

Ειδικότερα, αστυνομικοί περιπολικού της Άμεσης Δράσης, βραδινές ώρες της 17-3-2026 στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου, έκριναν ύποπτο όχημα και το κάλεσαν σε έλεγχο, στο πλαίσιο του οποίου εντόπισαν εντός του οχήματος πλήθος κοσμημάτων και προϊόντων καθώς και το χρηματικό ποσό των -920- ευρώ και τους οδήγησαν στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής.

Εκεί αστυνομικοί μετά από προανάκριση ταυτοποίησαν τον 39χρονο ως δράστη -21- περιπτώσεων κλοπών από καταστήματα σε περιοχές των Νοτίων Προαστίων όπου άλλοτε παραβιάζοντας την κεντρική πόρτα και άλλοτε θραύοντας τον υαλοπίνακα, εισέρχονταν σε καταστήματα και αφαιρούσε χρηματικά ποσά, ηλεκτρονικές συσκευές και αντικείμενα.

Από την εγκληματική δράση του ο 38χρονος αποκόμισε χρηματικό ποσό που υπερβαίνει το ποσό των -7.400- ευρώ.

Οι συλληφθέντες με τη σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

