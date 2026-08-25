Πυρκαγιά στο Ξηρολίβαδο Βέροιας – Σηκώθηκαν τρία εναέρια μέσα

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης, 25 Αυγούστου σε δασική έκταση στην περιοχή Ξηρολίβαδο Βέροιας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 25 Αυγούστου 2026, περίπου στις 13:30.

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#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ξηρολίβαδο, #Βέροια.

Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης #ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα 2 Α/Φ και 1 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 25, 2026

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 4 ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη.

Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε ο δήμος Βέροιας προκειμένου να παρέχει υδροφόρες.

Χθες στην ευρύτερη περιοχή σημειώθηκε ισχυρή βροχόπτωση και κεραυνική δραστηριότητα.