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Πυρκαγιά στο Ξηρολίβαδο Βέροιας – Σηκώθηκαν τρία εναέρια μέσα

Επιχειρούν 30 πυροσβέστες

Πυρκαγιά στο Ξηρολίβαδο Βέροιας – Σηκώθηκαν τρία εναέρια μέσα
Πηγή ΦΩΤΟ: Emergency Alert
DEBATER NEWSROOM
UPD: 14:43

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης, 25 Αυγούστου σε δασική έκταση στην περιοχή Ξηρολίβαδο Βέροιας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 25 Αυγούστου 2026, περίπου στις 13:30.

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Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 4 ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη.

Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε ο δήμος Βέροιας προκειμένου να παρέχει υδροφόρες.

Χθες στην ευρύτερη περιοχή σημειώθηκε ισχυρή βροχόπτωση και κεραυνική δραστηριότητα.

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