Βορίζια: Συγκλονίζει η μαρτυρία κατοίκου – “Με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε σκότωσαν την Βαγγελιώ”

Τις σκηνές τρόμου που έζησε περιγράφει γυναίκα που κατοικεί στα Βορίζια και βίωσε από πρώτο χέρι το μακελειό που άφησε πίσω του νεκρούς και τραυματίες στο χωριό του Ηρακλείου.

Οι κάτοικοι βρέθηκαν να τρέχουν να προστατευτούν από τους πυροβολισμούς και τις σφαίρες που έπεφταν σαν βροχή σε σκηνικό που θύμιζε εμπόλεμη ζώνη.

Μία γυναίκα, κάτοικος του χωριού, περιέγραψε στο κανάλι ΚΡΗΤΗ TV, τις στιγμές αγωνίας που έζησε: «Δεν είδα, μόνο τους άκουγα. Φωνές και πυροβολισμούς… άκουσα σκληριές. Μπήκα μέσα, δεν ήθελα να ακούω άλλο. Είμαστε όλοι να πεθάνουμε από τον καημό μας. Δε θέλαμε να γίνουν αυτά τα πράγματα. Είναι τραγικά πράγματα».

Η γυναίκα θυμάται τη στιγμή πληροφορήθηκε τι ακριβώς έχει συμβεί… «Βγήκα από το σπίτι μου να πάω στο σπίτι της μητέρας μου και βλέπω την αδερφή μου κι ανέβαινε κι έκλαιγε. Μου λέει: “Κάποιος έχει πέσει κάτω”. “Ποιος;” τη ρωτάω. “Δεν ξέρω”, μου απαντά. Πάω προς τα κάτω να δω και κάποιος με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει “σκοτώσανε το Βαγγελιώ”».

Δίπλα στη γυναίκα, εκείνη την ώρα, βρισκόταν μια κοπέλα. Κατά τραγική σύμπτωση ήταν η νύφη της άτυχης γυναίκας που έπεσε νεκρή και πληροφορήθηκε με αυτό τον τρόπο ότι η πεθερά της είχε χάσει τη ζωή της.

«Πάνω που το λέγαμε, πέφτανε μπαλωθιές στο δρόμο σαν βροχή. Μόλις είδα τους πυροβολισμούς, ξαναμπήκα μέσα» – λέει η κάτοικος από τα Βορίζια.

H ίδια, εμφανώς σοκαρισμένη, μιλά για τη βία που στιγμάτισε ξανά την τοπική κοινωνία: «Αν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, όλα γίνονται…»