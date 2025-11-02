Βεντέτα στα Βορίζια: Από πυροβολισμό ο θάνατος της 57χρονης – Μία προσαγωγή και μία σύλληψη, κρύβονται οι δράστες στα βουνά

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στα Βορίζια Ηρακλείου μετά το μακελειό του Σαββάτου που στοίχισε τη ζωή σε δύο άτομα και αναζωπύρωσε βεντέτα μεταξύ δύο οικογενειών.

Αρχικά είχε γίνει γνωστό ότι η γυναίκα είχε χάσει την ζωή της από ανακοπή καρδιάς, όμως νέα στοιχεία δείχνουν ότι είναι ένα από τα παράπλευρα θύματα της αιματηρής συμπλοκής. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση η σφαίρα πέρασε από τα πλευρά της και έφτασε στον πνεύμονα. Για θανάσιμο τραυματισμό της γυναίκας έκανε λόγο και η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ..

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Να σημειωθεί ότι πρόκειται για μια γυναίκα χήρα με δύο παιδιά, που εργαζόταν στο γενικό νοσοκομείο Χανίων, είχε πάει στο χωριό για να παρευρεθεί στο μνημόσυνο του πατέρα της κι έπεσε επάνω στα πυρά των αντιμαχόμενων οικογενειών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, 6 άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί από την αστυνομία κρύβονται στα βουνά μετά το αιματηρό περιστατικό. Παράλληλα ισχυρή αστυνομική δύναμη είναι παρούσα στο χωριό πηγαίνοντας πόρτα-πορτα και κάνοντας εφόδους σε σπίτια. Σήμερα αναμενόταν να πραγματοποιηθεί η κηδεία του 39χρονου που άφησε την τελευταία του πνοή χθες (1/11) το πρωί, όμως για λόγους ασφαλείας αναβλήθηκε.

Οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν πως συντρέχουν πολύ σοβαροί λόγοι ασφαλείας και έτσι η κηδεία του 39χρονου πατέρα πέντε παιδιών, που έπεσε νεκρός στην ανταλλαγή πυροβολισμών ανάμεσα στις δύο οικογένειες του χωριού, θα γίνει τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κηδεία θα γίνει την Δευτέρα, ή την Τρίτη, όπως μεταδίδει το creta24.gr.

Βορίζια: Συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας

Δυνάμεις όλων των υπηρεσιών της αστυνομίας παραμένουν στα Βορίζια, έχουν μάλιστα ενισχυθεί με άτομα από ειδικές υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. στην Αθήνα, ενώ ακόμη και διμοιρίες των ΜΑΤ είναι τοποθετημένες στο σημείο καθώς η κατάσταση μυρίζει μπαρούτι. Συνολικά οι δυνάμεις της ΕΛΑΣ πραγματοποίησαν 18 εφόδους σε σπίτια και μία σύλληψη μαζί με μία προσαγωγή.

Σε δύο οικίες, βρέθηκαν φυσιγγια και παράνομος οπλισμός, ενώ οι έρευνες θα συνεχιστούν όχι μόνο στα Βορίζια αλλά και σε κοντινά χωριά. Ταυτόχρονα, η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και για άλλα άτομα καθώς η αστυνομία προσπαθεί να ξεμπλέξει το κουβάρι της βεντέτας μεταξύ των δύο οικογενειών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, προκύπτει ότι αναζητούνται τουλάχιστον τρία στόμα και από τις δύο οικογένειες, ως ύποπτοι για εμπλοκή στο μακελειό. Την ίδια ώρα στο ΠΑΓΝΗ φρουρούμενοι εξακολουθούν να νοσηλεύονται τα δύο άτομα που τραυματίστηκαν χθες και όπως ανακοινώθηκε από την αστυνομια ερευνάται η συμμετοχή τους στο μακελειό.

Να θυμίσουμε ότι ένοπλα μέλη των οικογενειών Καργάκη και Φραγκιαδάκη μετέτρεψαν το χωριό Βορίζια Ηρακλείου σε εμπόλεμη ζώνη με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους 2 άνθρωποι και να τραυματιστούν 4.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το υπουργείο Παιδείας στέλνει ψυχολόγους στα Βορίζια

Ενέργειες για την στήριξη των παιδιών που βίωσαν τον τρόμο το πρωί του Σαββάτου (1/11) κάνει και το υπουργείο Παιδείας με την αποστολή εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού.

Με εντολή της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κας Σοφίας Ζαχαράκη, ειδική ομάδα παιδοψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών θα μεταβεί στην Κρήτη προκειμένου να στηρίξει τη σχολική κοινότητα και ιδιαίτερα τους μαθητές της περιοχής. Μόλις ολοκληρωθεί η αστυνομική επιχείρηση και αποκατασταθεί η τάξη, η ομάδα θα επισκεφτεί τα σχολεία των Βοριζίων (Νηπιαγωγείο και Δημοτικό) καθώς και τα σχολεία του Ζαρού (Δημοτικό και Γυμνάσιο), τα οποία θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα και την Τρίτη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αποστολή αυτή έχει ως στόχο τη στήριξη των μαθητών και των οικογενειών τους, με έμφαση στην παροχή ψυχολογικής πρώτης βοήθειας (Psychological First Aid), την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας και τη διασύνδεση με υπηρεσίες μακροχρόνιας ψυχολογικής φροντίδας, όπου αυτό κριθεί αναγκαίο.

“Δεν ήθελαν εκεί στη γειτονιά τους να πάρουν το σπίτι αυτό η άλλη οικογένεια”

“Έγινε μία έκρηξη σε ένα σπίτι, έβαλαν βόμβα. Και πήγαν η άλλη οικογένεια να ζητήσει ευθύνες, γιατί πίστευαν ότι αυτοί το έκαναν, γιατί είχαν διαφορές κτηματικές. Με το που έγινε αυτό, άρχισε μία συμπλοκή αλληλοκατηγοριών, μία γυναίκα πέθανε από καρδιακή προσβολή και ξαφνικά θεωρήθηκε πολύ βαρύ και άρχισαν πυροβολισμοί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όταν κυνηγιούνται κάποιοι άνθρωποι με καλάσνικοφ, η Αστυνομία δεν μπορεί να κάνει τίποτα, παρά μόνο να σκοτώσει ή να περικυκλώσει ή να απομονώσει το χωριό. Και οι μεν και οι δε κυνηγιούνται σαν τα σκυλιά”, είπε μιλώντας στο MEGA συγγενής της μίας οικογένειας.

Στο MEGA μίλησε ο Νίκος Ρήγας, αντιπρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, Αθήνας.

“Η έρευνα για τα όσα συνέβησαν είναι σε εξέλιξη. Δεν μπορούμε να μιλάμε για βεντέτα, όλα θα ερευνηθούν, θα δούμε ποιο ήταν το κίνητρο αυτής της επίθεσης. Δεν υπήρχε κάτι που να προϊδέαζε τα όσα τραγικά ακολούθησαν. Δεν γνωρίζω ότι η αδελφή του νεκρού 39χρομου είχε ζητήσει βοήθεια από την ΕΛ.ΑΣ.”.

Στην εκπομπή μίλησε και ένας κάτοικος της περιοχής.

“Αυτά που γίνονται δεν είναι σωστά πράγματα να γίνονται. Στη σημερινή εποχή πάει πολλά χρόνια πίσω με αυτή τη βεντέτα και δεν είναι σωστό να ανατινάξουν και το σπίτι. Ήταν λάθος. Δεν μας έχουνε πει τίποτα, δεν μαθαίνουμε τίποτα.

Και όπως ήρθαν τα πράγματα δεν πάει κανείς στο χωριό να μάθει λεπτομέρειες. Δεν ήθελαν εκεί στη γειτονιά τους να πάρουν το σπίτι αυτό η άλλη οικογένεια. Δεν ήθελαν να αγοράσουν σπίτι κοντά σε αυτούς. Δεν ήταν άνθρωπος που διατηρούσε βεντέτα ο 39χρονος. Δεν ήταν τέτοια άτομα. Τα επεισόδια που έκαναν τώρα, δεν είχαν και πολλή σχέση με τα παλιά που έγιναν στο χωριό”.