Ηράκλειο: Τουλάχιστον 2 νεκροί και 4 σοβαρά τραυματίες από την βεντέτα στα Βορίζια – Πώς ξεκίνησε το αιματοκύλισμα, εμπλέκονται 2 οικογένειες

Ένα γεγονός που περισσότερο θυμίζει πολεμική σύγκρουση σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (1/11) στα Βορίζια Ηρακλείου όταν ομάδα ένοπλων εισέβαλλε στο χωριό και άρχισε να γαζώνει αδιακρίτως.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, το αιματοκύλισμα αφορά δύο οικογένειες με ιστορικό βεντέτας καθώς αφορμή στάθηκε ένας εκρηκτικός μηχανισμός που εξερράγη σε υπό κατασκευή οίκημα το βράδυ της Παρασκευής στα Βορίζια. Οι Κ. έβαλαν το βράδυ το μηχανισμό σε οικοδομή που βρίσκεται στην ιδιοκτησία των Φ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως φαίνεται, οι δύο οικογένειες πήραν τα όπλα, ενώ είχαν εδώ και χρόνια προστριβές, και άνοιξαν πυρ η μία εναντίον της άλλης σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα. Μετά την έκρηξη το βράδυ της Παρασκευής, το Σάββατο (1/11) το πρωί, μέλη της οικογένειας των Φ. μπήκαν μέσα στο χωριό και άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν τουλάχιστον 2 νεκροί, μία εξ αυτών γυναίκα 57 ετών που έπαθε ανακοπή όταν άκουσε τους πυροβολισμούς. Η πράξη αντεκδίκησης έχει προκαλέσει μεγάλη κινητοποίηση στην ΕΛΑΣ που τελεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης καθώς γίνεται συντονισμός για να σταλούν δυνάμεις στα Βορίζια από όλη την Κρήτη.

Μάλιστα, κατά τις ίδιες πηγές, στο Κρήτη μεταβαίνουν εκτάκτως ο αρχηγός της Ελληνικής αστυνομίας, και κλιμάκιο του ελληνικού FΒΙ μαζί με τον επικεφαλή του σώματος της μυστικής αστυνομίας.

Για το φονικό περιστατικό ενημερώθηκε ο Υπουργός Δημοσίας Τάξης, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τον διοικητή της Αστυνομίας. (ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ / EUROKINISSI) ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ / EUROKINISSI)

Μεταφέρουν τους τραυματίες με αγροτικά

Στιγμές πανικού ακολούθησαν το μακελειό στα Βορίζια, με τους τραυματίες να μεταφέρονται με αγροτικά στα κοντινότερα κέντρα υγείας και νοσοκομεία του Ηρακλείου.

Τραυματίες είναι περίπου 15 άτομα εκ των οποίων κάποια άτομα σοβαρά, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα. Mεταφέρθηκαν σε διαφορετικά νοσοκομεία και κέντρα Υγείας προκειμένου να είναι ξεχωριστά οι δύο οικογένειες. Η επίσημη ενημέρωση από τα νοσοκομεία, σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, κάνουν λόγο για δύο τραυματίες, που έχουν μεταφερθεί στο ΠαΓΝΗ και στο Βενιζέλειο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο Βενιζέλειο νοσοκομείο και στο ΠΑΓΝΗ υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας.

Σημείο μηδέν η έκρηξη σε υποκατασκευή οίκημα το βράδυ της Παρασκευής

Να θυμίσουμε ότι αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη χθες το βράδυ, Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, στην περιοχή Βορίζια του Δήμου Φαιστού Ηρακλείου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο εκκωφαντικός θόρυβος που ακούστηκε προκάλεσε αναστάτωση, ωστόσο από την έκρηξη, ευτυχώς, δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές στην υπό κατασκευή οικία στην οποία είχε τοποθετηθεί ο εκρηκτικός μηχανισμός.

Άμεσα έφτασαν στο σημείο άνδρες του ΑΤ Φαιστού και πυροτεχνουργοί. Το πρωί του Σαββάτου στον χώρο πραγματοποιήθηκε αυτοψία και από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.