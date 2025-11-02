Βεντέτα στα Βορίζια: Κρύβονται στα βουνά 6 άτομα που συμμετείχαν στο μακελειό – Μία σύλληψη και μία προσαγωγή από την ΕΛΑΣ

Στα ίχνη των ατόμων που προκάλεσαν το στυγερό αιματοκύλισμα στα Βορίζια Ηρακλείου βρίσκεται η ΕΛΑΣ καθώς προχώρησε σε προσαγωγές δύο ατόμων που φέρεται να συμμετείχαν στις σκηνές φαρ γουέστ το Σάββατο στο χωριό της Κρήτης.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, 6 άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί από την αστυνομία κρύβονται στα βουνά μετά το αιματηρό περιστατικό. Παράλληλα ισχυρή αστυνομική δύναμη βρίσκεται στο χωριό καθώς σήμερα αναμενόταν να πραγματοποιηθεί η κηδεία του 39χρονου που άφησε την τελευταία του πνοή χθες (1/11) το πρωί.

Κατά την ίδια πηγή, δυνάμεις όλων των υπηρεσιών της αστυνομίας παραμένουν στα Βορίζια, έχουν μάλιστα ενισχυθεί με άτομα από ειδικές υπηρεσίες της ΕΛΑΣ στην Αθήνα, ενώ ακόμη και διμοιρίες των ΜΑΤ είναι τοποθετημένες στο σημείο καθώς η κατάσταση μυρίζει μπαρούτι. Συνολικά οι δυνάμεις της ΕΛΑΣ πραγματοποίησαν 18 εφόδους σε σπίτια και μία σύλληψη μαζί με μία προσαγωγή.

Σε δύο οικίες, βρέθηκαν φυσιγγια και παράνομος οπλισμός, ενώ οι έρευνες θα συνεχιστούν όχι μόνο στα Βορίζια αλλά και σε κοντινά χωριά. Ταυτόχρονα, η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και για άλλα άτομα καθώς η αστυνομία προσπαθεί να ξεμπλέξει το κουβάρι της βεντέτας μεταξύ των δύο οικογενειών.

Όπως έγινε γνωστό, το χωριό Βορίζια έχει χωριστεί σε τρεις περιοχές όπου γίνονται οι εξονυχιστικές αστυνομικές έρευνες σε σπίτια και αυτοκίνητα.

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, προκύπτει ότι από την αστυνομια αναζητούνται τουλάχιστον τρία στόμα και από τις δύο οικογένειες, ως ύποπτοι για εμπλοκή στο μακελειό. Την ίδια ώρα στο ΠΑΓΝΗ φρουρούμενοι εξακολουθούν να νοσηλεύονται τα δύο άτομα που τραυματίστηκαν χθες και όπως ανακοινώθηκε από την αστυνομια ερευνάται η συμμετοχή τους στο μακελειό.

Σε ό,τι αφορά τον 39χρονο νεκρό, βρίσκεται σε εξέλιξη ιατροδικαστική εξέταση, ενώ η κηδεία του φαίνεται ότι απασχολεί ήδη τις αστυνομικές Αρχές, καθώς ήδη έχουν ληφθεί ισχυρά μέτρα.

Οι αρχές φοβούνται αντίποινα και γι’ αυτό οι τραυματίες νοσηλεύονται φρουρούμενοι σε διαφορετικά νοσοκομεία, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν έξω από Βενιζέλειο και ΠΑΓΝΗ υπό το φόβο αναζωπύρωσης των εχθροπραξιών μεταξύ των δύο οικογενειών.

Να θυμίσουμε ότι ενοπλα μέλη των οικογενειών Καργάκη και Φραγκιαδάκη μετετρέψαν το χωριό σε εμπόλεμη ζώνη με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους 2 άνθρωποι και να τραυματιστούν 4.

Το υπουργείο Παιδείας στέλνει ψυχολόγους στα Βορίζια

Ενέργειες για την στήριξη των παιδιών που βίωσαν τον τρόμο το πρωί του Σαββάτου (1/11) κάνει και το υπουργείο Παιδείας με την αποστολή εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού.

Με εντολή της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κας Σοφίας Ζαχαράκη, ειδική ομάδα παιδοψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών θα μεταβεί στην Κρήτη προκειμένου να στηρίξει τη σχολική κοινότητα και ιδιαίτερα τους μαθητές της περιοχής. Μόλις ολοκληρωθεί η αστυνομική επιχείρηση και αποκατασταθεί η τάξη, η ομάδα θα επισκεφτεί τα σχολεία των Βοριζίων (Νηπιαγωγείο και Δημοτικό) καθώς και τα σχολεία του Ζαρού (Δημοτικό και Γυμνάσιο), τα οποία θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα και την Τρίτη.

Η αποστολή αυτή έχει ως στόχο τη στήριξη των μαθητών και των οικογενειών τους, με έμφαση στην παροχή ψυχολογικής πρώτης βοήθειας (Psychological First Aid), την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας και τη διασύνδεση με υπηρεσίες μακροχρόνιας ψυχολογικής φροντίδας, όπου αυτό κριθεί αναγκαίο.

Βορίζια: Το… σημείο μηδέν του μακελειού

Το βράδυ της Παρασκευής (31/10) τοποθετήθηκε εκρηκτικός μηχανισμός έξω από το νεόδμητο σπίτι, όπου εξερράγη και προκάλεσε μεγάλες καταστροφές. Μάλιστα η οικογένεια που φέρεται να έβαλε τον εκρηκτικό μηχανισμό υπερηφανεύτηκε ότι προκάλεσε την έκρηξη, με το κλίμα σύγκρουσης που επικρατούσε έτσι και αλλιώς λόγω των χρόνιων διαφορών τους να να γίνεται έκρυθμο.

Οι δύο οικογένειες είχαν οριοθετήσει της περιοχές(!) που θα είχαν υπό τον έλεγχο τους ωστόσο μέλος της μίας αποφάσισε να χτίσει σπίτι εκεί που ήταν η περιοχή της άλλης. Η διαφορά δεν λύθηκε στις “διαπραγματεύσεις” με μεσολάβηση 3ης οικογένειας από τα Χανιά και έτσι φτάσαμε στο σημείο μηδέν όπου άνθρωποι χάθηκαν και απλοί πολίτες τραυματίστηκαν για μία βεντέτα.

Το πρωί του Σαββάτου αστυνομικοί είχαν μεταβεί στα Βορίζια ώστε να κάνουν αυτοψία μετά την έκρηξη του αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη.

Μόλις είχε ολοκληρωθεί η αυτοψία στο σπίτι, μέλη της άλλης οικογένειας κάλεσαν τους αστυνομικούς για αυτοψία και στα δικά τους μέρη καθώς, όπως κατήγγειλαν, ένα από τα σπίτια της οικογένειας αλλά και οχήματα ιδιοκτησίας τους, είχαν «γαζωθεί» στη διάρκεια της νύχτας.

Η ένταση χτύπησε «κόκκινα» ανάμεσα στις δύο πλευρές, με τους αστυνομικούς να μπαίνουν στη μέση για να τους απομακρύνουν. Αφού ηρέμησαν κάπως τα πνεύματα, αστυνομικοί από την Ασφάλεια Ηρακλείου και το ΑΤ Φαιστού μετέβησαν για αυτοψία στο σπίτι της έτερης οικογένειας, όμως δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία και ακούστηκαν από μέσα από το χωριό πυροβολισμοί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης, ο οποίος κινούνταν στον κεντρικό δρόμο, ήταν «τρυπημένο» από τις σφαίρες.