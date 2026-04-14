Τροχαία: 4 συλλήψεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ την Μεγάλη Εβδομάδα – Πάνω από 100 παραβάσεις στην Αττική

Μεγάλης κλίμακας ελέγχους πραγματοποίησε η Τροχαία Αττικής την Μεγάλη Εβδομάδα προχωρόντας σε 4 συλλήψεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Στο πλαίσιο της εξόρμησης που σχεδιάστηκε από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής έγιναν 18.737 έλεγχοι αλκοτέστ, με ποσοστό θετικών αποτελεσμάτων μόλις 0,54% επί του συνόλου.

Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων, πραγματοποιήθηκε από πρώτες πρωινές ώρες της 9 Απριλίου 2026 έως πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (14/4), ειδική εξόρμηση σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής, στην οποία συμμετείχαν Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και των Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α.

Στο πλαίσιο αυτό διενεργήθηκαν:

–18.737 έλεγχοι αλκοολομέτρησης

–102 παραβάσεις

-συνελήφθησαν 4 οδηγοί, υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mgr/l

Οι έλεγχοι για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχισθούν με την ίδια ένταση.