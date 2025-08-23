 Τζιά: Έξαρση γαστρεντερίτιδας – Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ ερευνά την πηγή (βίντεο)

Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ βρίσκεται στη Τζιά από την Παρασκευή (22/08) για επιδημιολογική διερεύνηση της έξαρσης γαστρεντερίτιδας, συλλέγοντας βιολογικά και περιβαλλοντικά δείγματα για τον εντοπισμό της πηγής και του υπεύθυνου παθογόνου.

Σύμφωνα με την τηλεόραση της ΕΡΤ, από τις 12 Αυγούστου έχουν καταγραφεί περίπου 250 περιστατικά, κυρίως ήπια, με διάρκεια 2-3 ημερών, χωρίς να απαιτηθεί νοσηλεία. Η κορύφωση σημειώθηκε με 30 επισκέψεις σε μια μέρα στο Περιφερειακό Ιατρείο. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, καθώς οι γαστρεντερίτιδες παρουσιάζουν εξάρσεις και υφέσεις από τον Μάιο, ενώ η πλειονότητα οφείλεται σε ιό που μπορεί να βρίσκεται σε μολυσμένο νερό ή τρόφιμα ή να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Ένας θάνατος αφορά υπερήλικα με σοβαρό υποκείμενο νόσημα και η σύνδεση με τη γαστρεντερίτιδα

διερευνάται.

