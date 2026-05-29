Αττικόν: Σε ύφεση η έξαρση της γαστρεντερίτιδας – “Κανείς ασθενής δεν κινδύνευσε”

Η πρόσφατη έξαρση κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας στο “Αττικόν” βρίσκεται σε φάση ύφεσης, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Λοιμώξεων του νοσοκομείου, Σπύρος Πουρνάρας αναφέροντας ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα λειτουργίας.

Όπως είπε ο κ. Πουρνάρας καταγράφηκε «μια μικρή έξαρση κρουσμάτων, η οποία ωστόσο έχει ήδη περιοριστεί σημαντικά μετά τη λήψη μέτρων. Τις τελευταίες δύο-τρεις μέρες είχαμε μόλις πέντε νέα κρούσματα σε τρεις ημέρες», σημείωσε χαρακτηριστικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνολικά, εκτιμάται ότι υπήρξαν περίπου 50 έως 55 πραγματικά κρούσματα, ενώ εξετάστηκαν δειγματοληπτικά περίπου 20 περιπτώσεις, από τις οποίες οι 12 βρέθηκαν θετικές. «Δεν είναι λίγα, αλλά η επιδημιολογική εικόνα δείχνει ότι πρόκειται για τα ίδια περιστατικά, στον ίδιο χώρο και χρονικό διάστημα», ανέφερε.

Ο ίδιος εμφανίστηκε καθησυχαστικός για τη σοβαρότητα της νόσου, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ήπια μορφή γαστρεντερίτιδας. «Κανείς ασθενής δεν κινδύνευσε», τόνισε, προσθέτοντας ότι τα συμπτώματα διαρκούν συνήθως μία έως δύο ημέρες.

Αναφερόμενος στη μετάδοση, εξήγησε ότι ο ιός διασπείρεται εύκολα, ιδίως σε χώρους όπως νοσοκομεία, χωρίς να είναι πάντα εφικτός ο εντοπισμός της αρχικής πηγής. «Μπορεί να μεταφερθεί με πολύ απλούς τρόπους, από καθημερινές επαφές», σημείωσε.

Όπως διευκρίνισε, η έξαρση συνδέεται με αυξημένη κυκλοφορία του ιού στην κοινότητα την τρέχουσα περίοδο. «Κάποιος το έφερε μέσα, είτε εργαζόμενος είτε ασθενής ή συνοδός», ανέφερε.

Κλείνοντας, διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τους πολίτες που πρόκειται να επισκεφθούν το νοσοκομείο Αττικόν.