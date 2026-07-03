Μιχάλης Μόσιος: Θλίψη στην κηδεία του “Ταμτάκου” – Συντετριμμένος ο γιος του

Σε κλίμα βαθιάς θλίψης τελέστηκε το πρωί της Παρασκευής 3/7 η κηδεία του Μιχάλη Μόσιου, του αγαπημένου ηθοποιού που υποδύθηκε τον γνωστό σε όλους “Ταμτάκο”.

Η κηδεία του ηθοποιού τελέστηκε στο Νεκροταφείο Βύρωνα παρουσία αρκετού κόσμου. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με ανακοίνωση του γιου του, η οικογένεια επιθυμούσε αντί στεφάνων, όποιος ήθελε να κάνει δωρεά, σε φιλοζωική οργάνωση.

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ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI

Ο γιος του Μιχάλη Μόσιου, Γιάννης, ήταν εμφανώς συγκινημένος, ενώ ήταν και αυτός που είχε ανακοινώσει τη δυσάρεστη είδηση για την απώλεια του πατέρα του την Τετάρτη 1/7 μέσω μιας ανάρτησης στο Facebook. NDPPHOTO / ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI

Ποιος ήταν ο Μιχάλης Μόσιος

Ο Μιχάλης Μόσιος γεννήθηκε στις 10 Μαρτίου 1947 στη Θεσσαλονίκη και καταγόταν από τη Στενήμαχο Ημαθίας. Υπηρέτησε το θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, όμως η πορεία του συνδέθηκε κυρίως με τον «Ταμτάκο», έναν αυθόρμητο, σατιρικό και ετοιμόλογο χαρακτήρα που αγαπήθηκε από το κοινό.

Τον ρόλο δημιούργησε αρχικά στο θέατρο και στη συνέχεια τον μετέφερε στη μεγάλη οθόνη, πρωταγωνιστώντας σε σειρά ταινιών. Η χαρακτηριστική εμφάνιση, οι ατάκες και το λαϊκό χιούμορ του «Ταμτάκου» τον κατέστησαν μία από τις αναγνωρίσιμες φιγούρες της ελληνικής κινηματογραφικής και βιντεογραφικής παραγωγής των δεκαετιών του 1980 και του 1990.

Ο Μιχάλης Μόσιος άρχισε την πορεία του στο θέατρο στη Θεσσαλονίκη και στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.

Από το 1969 έως το 1972 συμμετείχε σε έργα του αρχαίου ελληνικού και του παγκόσμιου ρεπερτορίου, μεταξύ των οποίων ο «Πλούτος» και οι «Βάτραχοι» του Αριστοφάνη, ο «Αγαμέμνων» του Αισχύλου, η «Αντιγόνη» του Σοφοκλή, ο «Μάκβεθ» και το «Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας» του Σαίξπηρ, καθώς και ο «Φάουστ» του Γκαίτε.

Έπαιξε ακόμη στον «Ερωτόκριτο» του Βιτσέντζου Κορνάρου, στον «Βασιλικό» του Αντωνίου Μάτεση και στο «Ζευγάρωμα» του Γρηγορίου Ξενόπουλου.

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Αργότερα μετακόμισε στην Αθήνα, όπου συνέχισε την πορεία του στη σκηνή και συνεργάστηκε με σημαντικούς ηθοποιούς του ελληνικού θεάτρου.

Το 1972 εμφανίστηκε στην παράσταση «Ριχάρδος Γ΄» στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιώς, με τον Δημήτρη Χορν.

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Την ίδια χρονιά έκανε το κινηματογραφικό του ντεμπούτο στην ταινία «Αν ήμουν πλούσιος», σε σκηνοθεσία Στέλιου Τατασόπουλου.

Τη χειμερινή περίοδο 1972-1973 συμμετείχε στην παράσταση «Τα Πατατάκια» του Άρνολντ Ουέσκερ στο Μοντέρνο Θέατρο, ενώ το 1973 εμφανίστηκε στο έργο «Θέλω έρωτα, όχι πόλεμο» στο Θέατρο Μινώα.

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Ακολούθησε η περιοδεία της παράστασης «Ο σεΐχης της Καβάλας» με τη Ρένα Βλαχοπούλου, με την οποία συνεργάστηκε και τα επόμενα χρόνια. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιώς έπαιξε επίσης στις παραστάσεις «Παπαδόπουλος και Σία» και «Η χαρτοπαίχτρα».