Τύρναβος: Γυναίκα καταπλακώθηκε από πλατφόρμα τρακτέρ σε σοβαρό τροχαίο (Βίντεο)

Στον Τύρναβο σημειώθηκε ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα, όταν μία γυναίκα έπεσε από πλατφόρμα τρακτέρ και την καταπλάκωσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του TirnavosPress.gr, στην εθνική οδό Λάρισας – Κοζάνης, στο ύψος της γέφυρας του Τυρνάβου, όταν για άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, η γυναίκα έπεσε από την πλατφόρμα του τρακτέρ και καταπλακώθηκε από το όχημα επειδή βρισκόταν σε κίνηση.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Αστυνομίας, ώστε να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες και να απεγκλωβιστεί η γυναίκα, ενώ οι αρχές διερευνούν τα αίτια του ατυχήματος.

