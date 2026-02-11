Τροχαίο στον Έβρο με στρατιωτικό όχημα – Τραυματίστηκαν ελαφρά δύο φαντάροι

Τροχαίο με στρατιωτικό όχημα τύπου Steyr σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης κοντά στα Ρίζια του Έβρου.

Σύμφωνα με το evros-news.gr, το τροχαίο σημειώθηκε όταν το όχημα εξετράπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Οι δύο στρατιώτες, οδηγός και συνοδηγός, τραυματίστηκαν ελαφρά και διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Διδυμοτείχου.