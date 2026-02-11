Η απόφαση του Αρείου Πάγου παρέχει επαρκή προστασία στους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη;
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στον Έβρο με στρατιωτικό όχημα – Τραυματίστηκαν ελαφρά δύο φαντάροι

Διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Διδυμοτείχου.

Τροχαίο στον Έβρο με στρατιωτικό όχημα – Τραυματίστηκαν ελαφρά δύο φαντάροι
Onlarissa
Χρήστος Παπαδόπουλος

Τροχαίο με στρατιωτικό όχημα τύπου Steyr σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης κοντά στα Ρίζια του Έβρου.

Σύμφωνα με το evros-news.gr, το τροχαίο σημειώθηκε όταν το όχημα εξετράπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Οι δύο στρατιώτες, οδηγός και συνοδηγός, τραυματίστηκαν ελαφρά και διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Διδυμοτείχου.

