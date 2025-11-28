Τυμπάκι: Αβάσταχτος πόνος στην κηδεία του 19χρονου Ραφαήλ, τραγικές φιγούρες οι γονείς του – Τυλιγμένο με την ελληνική σημαία το φέρετρο (Εικόνες)

Η τελευταία πράξη του δράματος γράφτηκε σήμερα Παρασκευή 28/11 στο Τυμπάκι Ηρακλείου στην Κρήτη, όπου κηδεύτηκε ο 19χρονος Ραφαήλ, που έχασε τη ζωή του από έκρηξη χειροβομβίδας κατά τη διάρκεια άσκησης στη Ρόδο.

Οι καμπάνες από το πρωί ηχούσαν πένθιμα στο Τυμπάκι, την ώρα που κανείς δεν μπορεί να πιστέψει ότι ο νεαρός – αυτό το τόσο χαμογελαστό παιδί για το οποίο μιλούν όλοι- “έφυγε” τόσο άδικα και αναπάντεχα από τη ζωή. Τραγικές φιγούρες οι γονείς και η αδελφή του και οι συγγενείς του, ενώ πολλοί φίλοι του κρατούσαν λευκά τριαντάφυλλα.

Όπως αναφέρει το creta24.gr, το φέρετρο του Ραφαήλ, τυλιγμένο με την ελληνική σημαία, έφτασε στον ιερό ναό με χειροκροτήματα και στρατιωτικές τιμές.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου, όπου από νωρίς το πρωί έξω από την εκκλησία είχαν τοποθετηθεί δεκάδες στεφάνια, ανάμεσά τους και αυτά του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, καθώς και του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, σε μια σιωπηλή ένδειξη τιμής και συμπαράστασης.

Στην είσοδο της εκκλησίας βρισκόταν μία φωτογραφία του Ραφαήλ με τα χακί που τόσο αγαπούσε, υπηρετώντας την πατρίδα, ενώ για την απόδοση στρατιωτικών τιμών, είχε παραταχθεί άγημα αποτελούμενο από διμοιρία 18 ανδρών στον αύλειο χώρο, καθώς και ομάδα 6 στρατιωτών με επικεφαλής αξιωματικό στο νεκροταφείο.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, στην τελετή έδωσαν το παρών ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων. Ανάμεσά τους, ο Αρχηγός ΓΕΣ, αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, καθώς και ο διοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου, αντιστράτηγος Δημήτριος Βακέντης.

Παρόντες ήταν επίσης ο διοικητής της 95ης Ανώτερης Διοίκησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής, υποστράτηγος Σπυρίδων Κογιαννης, και ο διοικητής της 44ης Στρατιωτικής Διοίκησης, ταξίαρχος Θεόδωρος Δρακόπουλος.

Τον επικήδειο λόγο εκφώνησε ο αντισυνταγματάρχης Πυροβολικού Αθανάσιος Τσιρώνης, διοικητής του 95 ΤΥΠΕΘ και διοικητής του 19χρονου στη Ρόδο, ο οποίος αποχαιρέτησε τον Ραφαήλ εκ μέρους της μονάδας του.

Σχολεία κλειστά στη μνήμη του 19χρονου

Με απόφαση του δημάρχου Φαιστού, Γρηγόρη Νικολιδάκη, το Γυμνάσιο και το Λύκειο Τυμπακίου –τα σχολεία στα οποία φοίτησε ο Ραφαήλ– ήταν κλειστά κατά τη διάρκεια της κηδείας, «σε ένδειξη σεβασμού και συμπαράστασης προς την οικογένεια του εκλιπόντος».

Σε εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας

Όσον αφορά στο τραγικό δυστύχημα, κατά το οποίο σκοτώθηκε ο 19χρονος και τραυματίστηκε σοβαρά ο 39χρονος ΕΠΟΠ επιλοχίας, ερευνώνται όλα τα ενδεχόμενα.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, ο δικηγόρος της οικογένειας, Γιώργος Κοκοσάλης, υπογράμμισε πως στόχος είναι να αποσαφηνιστούν όλα τα δεδομένα, είτε πρόκειται για αστοχία υλικού, είτε για πιθανή αμέλεια, είτε για οποιοδήποτε άλλο ενδεχόμενο. Τεχνικός σύμβουλος έχει ήδη επισκεφθεί το σημείο της άσκησης στη Ρόδο, ενώ θα κληθούν να καταθέσουν όλοι όσοι ήταν παρόντες.