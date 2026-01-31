Τσικνοπέμπτη 2026: Πότε θα πάρουν «φωτιά» οι ψησταριές

Στις 12 Φεβρουαρίου πέφτει φέτος η Τσικνοπέμπτη, σηματοδοτώντας την έναρξη των παραδοσιακών εορταστικών αποκριάτικων συγκεντρώσεων σε ολόκληρη τη χώρα.

Πρόκειται για μία από τις πιο χαρακτηριστικές ημέρες της Αποκριάς, συνδεδεμένη διαχρονικά με την αυξημένη κατανάλωση κρέατος και το γιορτινό κλίμα.

Οι καρναβαλικές εκδηλώσεις αναμένεται να κορυφωθούν την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, ενώ την επόμενη ημέρα, Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου, γιορτάζεται η Καθαρά Δευτέρα, σηματοδοτώντας την έναρξη της Σαρακοστής.

Σύμφωνα με την παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας, η Τσικνοπέμπτη τοποθετείται την Πέμπτη της δεύτερης εβδομάδας του Τριωδίου, γνωστής ως Κρεατινής, κατά την οποία επιτρέπεται η κατανάλωση κρέατος πριν από τη νηστεία.

Το πρόγραμμα του Τριωδίου για το 2026 διαμορφώνεται ως εξής: