Απόκριες 2026: Πότε πέφτουν φέτος Τσικνοπέμπτη και Καθαρά Δευτέρα

Με την αντίστροφη μέτρηση για τις Απόκριες 2026 να έχει ήδη ξεκινήσει, ο προγραμματισμός για τις πρώτες μεγάλες εξορμήσεις του χρόνου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Το Τριώδιο ανοίγει επίσημα την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου, δίνοντας το σύνθημα για την έναρξη της περιόδου των καρναβαλικών εκδηλώσεων.

Η παραδοσιακή Τσικνοπέμπτη φέτος πέφτει στις 12 Φεβρουαρίου, ενώ το πρώτο μεγάλο τριήμερο της χρονιάς έρχεται με την Καθαρά Δευτέρα στις 23 Φεβρουαρίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Πάσχα θα εορταστεί νωρίς την άνοιξη, την Κυριακή 12 Απριλίου.

Το ημερολόγιο των αργιών για το 2026

Για όσους προγραμματίζουν τις άδειες και τις αποδράσεις τους, ακολουθεί η πλήρης λίστα με τις επίσημες αργίες της χρονιάς:

Καθαρά Δευτέρα: 23 Φεβρουαρίου

23 Φεβρουαρίου Ευαγγελισμός της Θεοτόκου: Τετάρτη 25 Μαρτίου

Τετάρτη 25 Μαρτίου Μεγάλη Παρασκευή: 10 Απριλίου

10 Απριλίου Κυριακή του Πάσχα: 12 Απριλίου

12 Απριλίου Δευτέρα του Πάσχα: 13 Απριλίου

13 Απριλίου Εργατική Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου

Παρασκευή 1 Μαΐου Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου

Δευτέρα 1 Ιουνίου Δεκαπενταύγουστος: Σάββατο 15 Αυγούστου

Σάββατο 15 Αυγούστου Επέτειος του «ΟΧΙ»: Τετάρτη 28 Οκτωβρίου

Τετάρτη 28 Οκτωβρίου Χριστούγεννα: Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου

Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου Σύναξη της Θεοτόκου: Σάββατο 26 Δεκεμβρίου

Η φετινή χρονιά προσφέρει αρκετές ευκαιρίες για τριήμερα, καθώς πολλές από τις κύριες αργίες συμπίπτουν με Παρασκευή ή Δευτέρα, διευκολύνοντας τις σύντομες αποδράσεις.