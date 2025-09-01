Τρύφωνας Σαμαράς για τροχαίο στην Θεσσαλονίκη: «Δεν έδειχνε μεθυσμένη, μου ζήτησαν να σβήσω τις αναρτήσεις μου στα social media»

Ο Τρύφωνας Σαμαράς μίλησε για το σοβαρό τροχαίο που προκάλεσε μια 45χρονη επιχειρηματίας με την Porsche της στη Θέρμη τα ξημερώματα της Παρασκευής 29 Αυγούστου.

Ο γνωστός κομμωτής, που εκείνο το βράδυ γνώρισε την 45χρονη και διασκέδασε μαζί της, είχε επιβιβαστεί στην Porsche πριν το ατύχημα και βρέθηκε ζωντανά στο στούντιο της εκπομπής Power Talk του ΣΚΑΪ με την Τατιάνα Στεφανίδου.

Ο Τρύφωνας Σαμαράς ανέφερε: «Την γνώρισα εκείνο το βράδυ με την προτροπή ενός φίλου μου, δημοσιογράφου. Ήμασταν μαζί 3-4 ώρες. Όταν είμαι σε έναν χώρο μου μιλάει πολύς κόσμος και δεν βλέπω τι κάνουν οι άλλοι (αν πίνουν ή όχι αλκοόλ). Πήγα για να κάνω δουλειά μαζί της, δεν είχαμε αμέσως επικοινωνία, μετά τη συμπάθησα, περνούσαμε πολύ ωραία, ήταν πολύ χαρούμενη. Δεν παρατηρούσα πόσα ποτά έχει πιει ο καθένας. Δεν την ήξερα, δεν ήταν κολλητή μου. Δεν έδωσα σημασία».

Στη συνέχεια αποκάλυψε: «Δεν έδειχνε μεθυσμένη. Μου ζήτησαν να σβήσω τις αναρτήσεις μου στα social media. Η φίλη της κυρίας μου το ζήτησε. Μου το είπαν το πρωί, στις 7 αλλά κοιμόμουν. Δεν είναι κάτι κακό».

Δείτε το απόσπασμα από την εκπομπή: