ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στη Θήβα: Γέμισε το οδόστρωμα τσιμέντα από εκτροπή νταλίκας – Εξετράπη αυτοκίνητο

Τραυματίστηκε ελαφρά ένα μικρό παιδί

Τρόμος στη Θήβα: Γέμισε το οδόστρωμα τσιμέντα από εκτροπή νταλίκας – Εξετράπη αυτοκίνητο
DEBATER NEWSROOM

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (13/12/25) στην 16η χ/θ της ε.ο. Θηβών – Σχηματαρίου στην τελευταία παράκαμψη των μπλόκων πριν την έξοδο στον ΑΘΕ.

Συγκεκριμένα, νταλίκα φορτωμένη με τσιμέντα και ορυκτά έλαια, για άγνωστη αιτία, εξετράπη της πορείας της με αποτέλεσμα να γεμίσει ο δρόμος με μέρος του φορτίου της.

Αυτοκίνητο που προσπάθησε να αποφύγει τα εμπόδια βγήκε εκτός δρόμου και δύο από τους επιβάτες του μεταξύ αυτών και ένα μικρό παιδί, τραυματίστηκαν, ευτυχώς ελαφρά.

Δείτε φωτογραφίες:

