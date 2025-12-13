Τρόμος στη Θήβα: Γέμισε το οδόστρωμα τσιμέντα από εκτροπή νταλίκας – Εξετράπη αυτοκίνητο

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (13/12/25) στην 16η χ/θ της ε.ο. Θηβών – Σχηματαρίου στην τελευταία παράκαμψη των μπλόκων πριν την έξοδο στον ΑΘΕ.

Συγκεκριμένα, νταλίκα φορτωμένη με τσιμέντα και ορυκτά έλαια, για άγνωστη αιτία, εξετράπη της πορείας της με αποτέλεσμα να γεμίσει ο δρόμος με μέρος του φορτίου της.

Αυτοκίνητο που προσπάθησε να αποφύγει τα εμπόδια βγήκε εκτός δρόμου και δύο από τους επιβάτες του μεταξύ αυτών και ένα μικρό παιδί, τραυματίστηκαν, ευτυχώς ελαφρά.

